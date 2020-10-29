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TBMM Başkanı Şentop'tan '29 Ekim' mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı. 

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
29 Ekim 2020 Perşembe 09:35
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TBMM Başkanı Şentop'tan '29 Ekim' mesajı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Cumhuriyet'in ilan edilişinin 97'inci yıl dönümü sebebiyle mesaj yayımladı. TBMM'nin İstiklal Mücadelesi'nin ardından tarihi bir karara daha imza atarak Cumhuriyet'i ilan ettiğini kaydeden Şentop, "Bundan tam 97 yıl önce 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilan edilmesiyle TBMM; Milli Mücadele'nin kalbi ve karargahı olma vasfına, kurucu olma ayrıcalığını da eklemiştir. Gazi Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşlarının, Anadolu'yu işgal ve istiladan kurtarırken, milletle sarsılmaz bağını oluşturan Meclis; bu defa kurulan yeni devletin yönetim şeklini belirlemiş; milli iradenin tartışılmaz üstünlüğünü ve kudretini ilan ederek yeni bir yol açmıştır. Bu karar sadece bir yönetim biçiminin ilanı olmaktan çok öte manalara, yeryüzünün mazlum ve mağdur milletlerine yol gösteren ve örnek olan boyutlara sahiptir. 'Ya İstiklal, Ya Ölüm' kararlılığıyla devam eden mücadelenin, Tam Bağımsızlık ve Milli Egemenlik yürüyüşünde Cumhuriyet'in ilanı, bir dönüm noktası, bir büyük başlangıç ve yol haritası olmuştur" ifadelerini kullandı.

"Milli iradenin tartışılmaz üstünlüğü ile milletin her ferdinin katılımıyla, her gün daha büyük hedeflere ve dünyanın gıptayla baktığı bir yükselişe koşan Cumhuriyet bugün tam 97 yaşında" diyen Şentop, mesajına şöyle devam etti:   

"Bir büyük savaşın ardından kuruluşunu, ikinci büyük savaşın ardından çok partili demokratik hayata geçişini gerçekleştiren, peşpeşe gelen darbelere rağmen, her defasında daha güçlü olarak tarih sahnesinde yer alan Türkiye Cumhuriyeti, asra yaklaşan tecrübesi ve birikimiyle hepimizin gözbebeğidir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bu büyük mirası, milletin, millet iradesinin ve onların bizlere bahşettiği kararlılığın üzerinde istikbale doğru büyük ve emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. Bu vesileyle milletçe paylaştığımız bu coşkulu ve heyecanlı günde devletimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal ve hürriyet kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Cumhuriyetin ilanının 97'nci yılını kutluyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
TBMMBaşkanMustafa Şentop29 Ekim Cumhuriyet BAyramı
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