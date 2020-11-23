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Tedbirlerimizi alarak yatırımlarımıza devam ediyoruz

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, pandemi döneminde bakanlık olarak 5,7 milyar dolarlık yatırım yaptıklarını söyleyerek, "Tüm dünya salgınla savaşırken biz tedbirlerimizi alarak yatırımlarımıza devam ediyoruz" dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Kasım 2020 Pazartesi 15:22
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Tedbirlerimizi alarak yatırımlarımıza devam ediyoruz

ANKARA - Bakan Karaismailoğlu, çeşitli ziyaretlerde ve incelemelerde bulunmak üzere Ankara'nın Nallıhan ilçesine gitti. İlçede ilk olarak Nallıhan Belediyesi ve AK Parti İlçe Başkanlığı'nı ziyaret eden Karaismailoğlu, daha sonra Çayırhan Tüneli şantiyesine geçti. Bakan Karaismailoğlu'na AK Parti Ankara milletvekilleri Zeynep Yıldız, Asuman Erdoğan, Orhan Yeğin, Nevzat Ceylan ve AK Parti ilçe teşkilatı eşlik etti. Burada yetkililerden bilgi alan Bakan Karaismailoğlu, Türkiye'nin son 18 yılda büyük bir atılım içinde olduğunu kaydetti. Bakan Karaismailoğlu, 6 bin kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunu 28 bin kilometreye çıkardıklarını söyleyerek, "18 yıl önce 50 kilometre tünel uzunluğumuz varken 600 kilometreye çıkardık. Havalimanlarımızı 26'dan 56'ya çıkardık. Uydularımızı bir bir uzaya fırlatıyoruz. Orada da gücümüzü ve varlığımızı tüm dünyaya hissettiriyoruz" dedi. Yaptıkları 28 bin kilometrelik bölünmüş yollar sayesinde, yıllık 18 milyar liralık yakıttan tasarruf yaptıklarını hatırlatan Karaismailoğlu, "Kaza istatistiklerine bakıldığında 28 bin kilometrenin karşılığında binlerce kazayı önledik, canı kurtardık. Bunlar dünya ölçeğinde çok büyük işler. Dünya ölçeğinde en kaliteli ulaştırma ve altyapı projelerini yapıyoruz" diye konuştu.

'KUŞ CENNETİNİ KORUMAK İÇİN TÜNEL YAPIYORUZ'

Çayırhan Tüneli şantiyesinin, Nallıhan yaban hayatını koruma alanının hemen yanında olduğunu söyleyen Karaismailoğlu, bu alanda 179 farklı kuş türü yaşadığını belirtti. Karaismailoğlu, şunları kaydetti:

"Bulunduğumuz proje, toplamda 140 kilometrelik bir yoldan bahsediyoruz. Bunun 112 kilometresi bölünmüş yol olarak tamamlandı. 5 kilometresinde bölünmüş yol çalışmaları devam ediyor. Kalan 23 kilometre, bölünmüş olmayan kısım. Bu yolun da kararını verdik ve ihale süreci başladı. Bu yolu da en kısa zamanda Ankaralılarla buluşturacağız. Bin 262 metre uzunluğunda ve devamında 270 metre uzunluğunda tünel ve köprüden oluşuyor. Bu tüneli yapmadan önce bölünmüş yol olarak buraya geçilebilirdi ama kuş cennetini korumak için bu tünel yapılıyor. Bu proje, Nallıhan Kuş Cenneti ve Nallıhan'a büyük değer kazandıracak. Buradaki köprü ve tünel imalatlarını inşallah 2021 yılı sonu içinde tamamlayıp, eksik kalan 23 kilometrenin de ihalesini yaptıktan sonra Ankara-Nallıhan arası, inşallah konforlu ve güvenli yola kavuşacak."

Pandemi sürecinde tüm tedbirlerin alınarak çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü kaydeden Bakan Karaismailoğlu, "Mart ayı ile ekim ayı arasında, 5,7 milyar dolarlık Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yapmış olduğu yatırım var. Tüm dünya salgınla savaşırken biz tedbirlerimizi alarak çalışmalarımıza devam ediyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Adil KaraismailoğluPandemi DönemiYatırımlarTedbir
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