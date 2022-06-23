Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 36
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.583,04
ALTIN
1.021,51
DOLAR
17,37
STERLİN
21,22
EURO
18,29
Altınova Belediye Başkanlığı Memur alacak
Altınova Belediye Başkanlığı Memur...
İstanbul Üniversitesi Öğretim görevlisi alacak
İstanbul Üniversitesi Öğretim görevlisi...
Mersin Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alım ilanı
Mersin Üniversitesi 4/B Sözleşmeli...
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3 Öğretim ve Araştırma Görevlisi alıyor
İzmir Ekonomi Üniversitesi 3...

Tekirdağ'da buğday ve arpa ekili 100 dönüm tarla yandı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Haziran 2022 Perşembe 14:19
Tekirdağ'da buğday ve arpa ekili 100 dönüm tarla yandı

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde, yüksek gerilim hattındaki elektrik tellerinin kopması sonucu çıktığı belirtilen yangında, 100 dönüm buğday ve arpa ekili tarla zarar gördü.

Malkara-Tekirdağ yolundaki Mülkiye Kadın Çeşmesi mevkisinde, iddiaya göre, yüksek gerilim hattındaki elektrik tellerinin kopması sonucu buğday tarlasında yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, 4 kişiye ait olan tarlalarda yaklaşık 100 dönümlük buğday ve arpa ekili alanı sardı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Yangına çevreden gelenler de traktör ve iş makineleri ile müdahale etmeye çalışırken, tarla sahipleri ile yoldan geçenler de destek olmaya çalıştı. Ekiplerin yaklaşık 2 saat süren çalışması sonucu yangın, kontrol altına alınarak, söndürüldü. Yangında buğday ve arpa ekili 100 dönüm alan, küle döndü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TekirdağYangınEkili Tarla
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
İzmit Körfezi'ne beyaz renkli sıvı aktı, inceleme başlatıldı
İzmit Körfezi'ne beyaz renkli sıvı aktı, inceleme başlatıldı
Savunma sanayisinde kadın gücü
Savunma sanayisinde kadın gücü
'Hindi ordusu', istilacı çekirgelerin yarısını yok etti
'Hindi ordusu', istilacı çekirgelerin yarısını yok etti
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans