Tekirdağ'da çevreyi kirleten 5 fabrika kapatıldı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da son bir hafta içinde 'çevre izni belgesi' olmadan faaliyet gösteren 5 fabrika, toplam 450 bin lira ceza uygulanarak kapatıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, çevreyi kirleten tesislere yönelik çalışmaların aralıksız sürdürdüğünü belirtti.



Trakya'da Ergene Nehri ile önemli kollarından Çorlu Deresi başta olmak üzere atıklarıyla dereleri ve çevreyi kirleten tesislere Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce kapatma ve para cezaları uygulanıyor. Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj (deniz salyası) kirliliğinin ardından Tekirdağ'da denetimler daha da sıklaştırıldı. Müdürlük, 41 personelden oluşan 13 ekiple, denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son bir haftada yapılan denetimlerde, 'çevre izin belgesi' olmadan faaliyet gösterdiği belirlenen 5 fabrika kapatılarak, tesis başına 90 bin lira ceza uygulandı. Tesislerin çevre izin belgesini almaları halinde faaliyetlerine başlamasına izin verileceği belirtildi.



5.5 YILDA 58 MİLYON LİRA CEZA UYGULANDI



Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerinin son 5.5 yılda yaptığı 7 bin 334 denetimde, arıtma tesislerini çalıştırmayıp, kirli su bırakan ve diğer atıklarla çevreyi kirleten tesislere toplam 58 milyon 262 bin 194 lira para cezası uygulandı. Bu yılın ilk 5 ayında ise uygulanan para cezası 8 milyon 975 bin 675 lira oldu.



'EKİPLER ARALIKSIZ ÇALIŞIYOR'



Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Kaan Sinan Tohumcu, denetimlerin aralıksız sürdüğünü belirterek, "Yapılan denetimlerde atık su arıtma tesislerinden denetim amaçlı numuneler alınıyor. Eğer baca emisyonu varsa baca emisyon ölçümleri gerçekleştiriliyor. Çıkan emisyon ölçümleri ve atık su analizlerine göre eğer limit değerlerinde aşım varsa idari para cezası uygulanıyor. Eksikleri olan ve çevreyi kirletenlere ceza uygulanıyor. Çevre kirliliğinde eğer tedbir alınmazsa, kirlilik devam ederse, bu kirlilik doğa ve ekosisteme zarar vermesi durumunda kapatmaya varan idari para cezası uyguluyoruz" dedi.



MÜŞTEREK ARITMA AVANTAJ SAĞLAYACAK



Bölgede evsel ve endüstriyel toplam 350 atık su arıtma tesisi bulunduğunu ifade eden Tohumcu, "Bunların yarıdan fazlasını endüstriyel atık su arıtma tesisleri oluşturmakta. Yine bölgemizde devam eden müşterek atık su arıtma tesisleri var. Müşterek atık su arıtma tesislerinin bitirilmesiyle münferit arıtmalar, bireysel arıtmalar yerine müşterek merkezi atık su arıtma tesislerine bırakacaktır. Bireysel arıtmaların işletmesi, maliyeti, bunların hepsi göz önünde bulundurulduğunda bütünleşecek olan merkez arıtmanın işletmesi daha kolay olacaktır, kontrolü daha kolay olacaktır. Her konuda avantajı olacaktır" ifadelerini kullandı.