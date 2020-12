Tekirdağ, sokağa çıkma kısıtlamasını yazlıklarında geçirmek için gelenlere hazır

TEKİRDAĞ - Koronavirüs vakalarının artış göstermesinin ardından ülke genelinde hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. İstanbul'a yaklaşık 100 kilometre mesafede bulunan Tekirdağ'ın Marmara Denizi kıyısındaki turistik ilçesi Marmara Ereğlisi’nde yazlık konutlarına gelenlerin bir kısmı, pandeminin büyükşehirlerde yeniden artış göstermesi üzerine yazlıklarında kalmayı tercih etti. Yaz sezonunu ilçedeki konutlarında geçirenlerin bir bölümü yaşadıkları kentlere dönerken, hafta sonunda getirilen sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle, yazlık konutlarda yeniden hareketlilik yaşandı. Vatandaşların bir kısmı, hafta sonu kısıtlamasını geçirmek üzere yeniden yazlık konutlarına geldi.



MARKET İŞLETMECİLERİ HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI



Marmara Ereğlisi'nde market işletmecileri, hafta sonlarında uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasında müşterilerine paket servis hizmeti verebilmek için motosiklet ve kurye sayısını artırdı. Market işletmecisi Ferit Tunçer, "Hafta sonu yasakları için tedbirlerimizi aldık. Site sakinlerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için hazırız. Zaten hazırda olan paket servisi için motorumuz vardı. Bu sene pandemiden dolayı site sakinleri burada kalmaya devam ettiler. Bu yasakların gelmeye başlamasıyla birlikte tekrar gelenler var. Doluluk oranı değişiyor yazlık konutlarda. Geçen sene ve ondan önceki sene olmayan site sakinleri ve müşterilerimiz bu yıl daha da arttı. Bizler de kuralına uymak şartıyla ve insanlara zarar gelmeyecek şekilde paket servislerimizi yapıyoruz. Bu yıl kış döneminde burada on, on beş aile kalıyordu ama site genellerine baktığımız da oranın yüzde 40'larda olduğunu görüyoruz" dedi.



Market işletmecisi Mehmet Ali Çakmak, sokağa çıkma kısıtlamasında yazlıklarına gelecek misafirlerine her türlü hizmeti vermeye hazır olduklarını belirterek, "Motorla arabayla bize telefon ediyorlar kendilerine servis ediyoruz. Her türlü hazırlıklarımızı da yapmış durumdayız. Şu anda doluluk oranı yüzde 25 diyelim. Şimdiye kadar kalıcı insanlar çoktu. Şu an gördüğüm kadarıyla biraz daha hareketli. Geçen kışa göre bu kış işlerin daha iyi olduğunu söyleyebiliriz" diye konuştu.



VAKA SAYISI ÇOK OLDUĞU İÇİN TERCİH YAZLIK OLDU



Vaka sayısının artması ve hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için İstanbul'dan Marmara Ereğlisi'ndeki yazlıklarına geldiğini söyleyen Esma Kınay, "Hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması olduğu için bu hafta sonunu yazlıkta geçirelim dedik. Hazırlıklar tamam önlemlerimizi de aldık. Vaka sayısı İstanbul'da daha fazla olduğu için burasını tercih ettik, burada daha güvenli hissediyoruz kendimizi" dedi.



İstanbul'dan yazlığına gelen Kazım Arkçı ise "İstanbul'da vaka sayısı çok olduğu için sokağa çıkma yasağından dolayı hafta sonunu geçirmek için yazlığa geldim. Hazırlıklar tamam. Şömineden boru çıkartıp soba kurduk kış gibi. Bahçemizde de her şeyimiz var" diye konuştu.