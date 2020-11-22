Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 21
az bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1324
ALTIN
459.581
DOLAR
7.6220
STERLİN
10.2059
EURO
9.0363
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni bombaladı
Son Dakika
İsrail ordusu Gazze Şeridi'ni bombaladı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
Son Dakika
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde denetim
Isparta’da deprem
Son Dakika
Isparta’da deprem
İzmir Valisi Köşger'in koronavirüs testi pozitif çıktı
Son Dakika
İzmir Valisi Köşger'in koronavirüs testi...

Terör örgütü PKK'ya Hakkari'de büyük darbe

İçişleri Bakanlığı, dün Hakkari'de jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda, terör örgütü PKK'ya ait çok sayıda patlayıcı madde, ağır silah ve mühimmat ele geçirildiğini açıkladı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
22 Kasım 2020 Pazar 16:53
0 Okunma
Terör örgütü PKK'ya Hakkari'de büyük darbe

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakkari İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, dün 3 ayrı bölgede terör örgütü PKK'ya yönelik operasyon düzenledi. Terör örgütü PKK'nın 'kış üslenmesi'ni bertaraf etmek için yapılan operasyonlar kapsamında, Yüksekova Ortakçı köyü kırsalında terör örgütüne ait mağara ve sığınaklar tespit edildi. Mağara ve sığınaklara düzenlenen operasyonda; 12 jelikan bidon içinde 500 kilo kullanıma hazır amonyum nitrat ile el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği, 1 uçaksavar sehpası, 50 elektrikli fünye, 1 adet 61 mm havan hassas tapası, 136 uçaksavar mermisi, 96 adet Ak-47 fişeği, 600 adet boş Ak-47 kovanı, 14 top elektrik kablosu ve 2 jeneratör ile mühimmat ve çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildi.

Yüksekova ilçesi Gedikli kırsalında düzenlenen operasyonda ise 6 adet Anti-Tank roketatar mühimmatı, 5 adet roketatarlara ait sevk fişeği, 1 adet EYP düzeneği, 5 el bombası, 8 el bombası fünyesi ve 1565 adet bixi mühimmatı ele geçirildi.

Ayrıca Hakkari İl Jandarma Komutanlığı'nca Derecik ilçesi Hacıbey Mahallesi Başaklı mezrası kırsalında, Irak'a eroin götürüleceği istihbari bilgisi üzerine gerçekleştirilen operasyonda; 500 gramlık paketler halinde 18 adet ve 1'er kiloluk paketler halinde 2 poşet olmak üzere 11 kilogram eroin ele geçirildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
PkkTerörOperasyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CADDE VE MEYDANLAR BOŞ KALDI
CADDE VE MEYDANLAR BOŞ KALDI
Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'ne mesaj
Erdoğan'dan G-20 Liderler Zirvesi'ne mesaj
SOYLU: "İSTANBUL'UN KENDİNE HAS BİR ÖZELLİĞİ VAR"
SOYLU: "İSTANBUL'UN KENDİNE HAS BİR ÖZELLİĞİ VAR"
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans