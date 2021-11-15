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TERS EV TATİLDE ÇOCUKLARI BEKLİYOR

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Kasım 2021 Pazartesi 11:10
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TERS EV TATİLDE ÇOCUKLARI BEKLİYOR

DİNÇER KARACALAR

Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir’in Adana’ya kazandırdığı Ters Ev, 9 günlük ara tatilde çocukların buluşma noktası olacak. Haftanın 7 günü saat 09.00’da kapılarını açacak olan Ters Ev, 19.00’a kadar gezilebilecek.

Yüreğir Belediyesi’nin Millet Bahçesi içerisinde Haziran ayında açılışını yaptığı Ters Ev, fotoğraf tutkunları başta olmak üzere özellikle çocukların ve gençlerin ilgisini çekiyor. Ters Ev’in iç mimarisini merek edenler, akın akın evi görmeye geliyor. Açılışından bugüne kadar 5 aylık sürede 45 bin ziyaretçi ağırlayan Ters Ev’in 9 günlük ara tatilde yine ziyaretçi akınına uğraması bekleniyor.

EĞLENCELİ TERS FOTOĞRAFLAR

Mimari açıdan marjinal olarak adlandırılan Ters Ev, eğimli açısı nedeni ile daha evin girişinde baş dönmesi hissi yaşatıyor. Ters Ev’i ziyaret eden misafirler tavan ve çatının yerde, yerde olması gerekenlerin ise tavanda olması ile eğlenceli fotoğraflar çekiyor. Ters Ev, haftanın 7 günü 09.00 -19.00 saatleri arasında gezilebiliyor.

UNUTAMAYACAKLARI BİR ZİYARET OLACAK’

9 günlük ara tatilde çocukları Ters Ev’i gezmeye davet eden Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir, “Özellikle çocuklarımız, gençlerimiz ve fotoğraf tutkunları başta olmak üzere 7’den 70’e her yaştan insanımızın yoğun ilgisi bizleri ziyadesiyle mutlu ediyor. Konuklarımız burada fotoğraf çektirip unutamayacakları bir ziyaret gerçekleştiriyor. Çektirdikleri fotoğrafları 180 derece çevirdiklerinde eşyalar olması gereken yerde görünürken, kendileri ise tavanda asılıymış gibi oluyor. Bu eğlenceli deneyimi yaşamak üzere ara tatilde tüm çocuklarımızı Ters Ev’imizi gezmeye bekliyoruz.” dedi.

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TERS EV TATİLDE ÇOCUKLARI BEKLİYOR
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