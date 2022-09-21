TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Gebze'ye okul için bakanlıkla protokol imzaladık

KOCAELİ - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, eğitim yatırımlarına değinerek, "Gebze'ye de okul yapacağız, Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolümüzü imzaladık" dedi.



TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Gebze Ticaret Odası Vakfı ve Darıca Belediyesi'nin ortak projesi olan 'Darıca Hizmet Kompleksi'nin açılış törenine katıldı. Törende konuşan Hisarcıklıoğlu, eğitime yaptıkları yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini vurgulayarak, "Biliyorsunuz, '81 İle 81 Okul' projemiz kapsamında, Kocaeli Çayırova’da 24 derslikli muazzam bir lise yapmıştık. Şimdi de yine Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak Gebze’ye de bir okul yapacağız, Bu kapsamda Milli Eğitim Bakanlığı ile protokolümüzü imzaladık. İnşallah açılışını da yine birlikte yapmak nasip olur. Bu başarılı hizmetlerin devamını diliyorum" diye konuştu.



Gebze Ticaret Odası'nın başarılı projelere imza attığını da kaydeden Hisarcıklıoğlu, "Mesleki eğitimden toplum hizmetlerine, teknolojiden sağlık desteklerine kadar çok geniş bir çerçevede üyelerimize hizmetler sunmaktadır. Ayrıca akrediteli yani 5 yıldızlı bir odadır. Uluslararası düzeyde hizmet verdiğini belgelemiştir yani Gebze Ticaret Odası'nın vermiş olduğu hizmetin standardı Paris, Berlin, Londra’daki odalar hangi seviyede hizmet veriyorsa Gebze Ticaret Odası da o standartta hizmet veriyor" dedi.



Konuşmaların Hisarcıklıoğlu, tesisin kurdelesini keserek, binayı hizmete açtı.

'MARTTA TOGG'U KOCAELİ YOLLARINDA GÖRECEĞİZ'



TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Darıca'daki programının ardından Kocaeli Sanayi Odası'nın 'Eylül Ayı Meclis Toplantısı'na katıldı. İzmit'in Karaabdülbaki Mahallesi'ndeki Bizimköy Engelliler Üretim Merkezi'nde düzenlenen toplantıda TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun yanı sıra Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ve Kocaeli Sanayi Odası'nın meclis üyeleri yer aldı.



Toplantıda meclis üyelerine hitap eden TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Biliyorsunuz, Türk insanının 120 yıllık bir rüyası vardı, 60 yıl önce yarım kalan bir rüyamız vardı; Türkiye'nin otomobilini yapma rüyası. İşte sizlerle birlikte 2017 yılında bu projenin başına geçtik. Allah nasip ederse de 29 Ekim'de Bursa'da, Gemlik'te bu fabrikanın açılışını yapacağız. Daha önemlisi 2023'ün Mart ayında da TOGG'u, inşallah Kocaeli yollarında göreceğiz. TOGG'un yapımında Kocaelili firmaların büyük bir katkısı var. TOGG'un özellikle en önemli tedarikçisi Kocaeli. Baktığımızda, Kocaeli'de 35 tane tedarikçi firmayla çalışıyoruz. Tamponundan frenine, kapı kolundan lastiğine, silecek gibi daha pek çok önemli parça Kocaeli'deki sanayici kardeşlerim tarafından üretiliyor. Bunlardan dolayı da ben Kocaeli ile gurur duyduğumu bir kez daha ifade etmek istiyorum" dedi.