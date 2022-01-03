Troya'nın ziyaretçilerini lavanta tarlaları karşılayacak

ÇANAKKALE - Çanakkale'deki Troya Ören Yeri ile Troya Müzesi'ne komşu olan Çıplak köyünde, 50 dönümlük alana lavanta dikildi. Troya ve müzeye gelecek ziyaretçiler, artık lavanta tarlalarını da görecek.



Çanakkale'de merkeze bağlı Çıplak köyünde 'Lavanta Diyarı Çıplak Etno-köy Peyzaj Projesi' kapsamında lavanta dikimi yapıldı. Etkinliğe, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu, Çanakkale Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ ile daire müdürleri ve köylüler katıldı. Proje kapsamında, Çıplak köyü muhtarlığına ait 300 dönüm araziye toplam 100 bin kök lavanta dikimi yapılacak. Bugün ise 50 dönümlük alana lavanta dikildi. 5 bin 600 yıllık geçmişe ışık tutan Troya Ören Yeri ve eserlerin sergilendiği Troya Müzesi'ni gezmeye gelecek yerli ve yabancı ziyaretçileri, artık 500 metre mesafede bulunan Çıplak köyündeki lavanta tarlaları karşılayacak.



ALTERNATİF GEZİ ALANI



Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, konuşmasında, "Troya’nın ana merkezi olan köylerimizden olan Çıplak köyüne ait bir 300 dönüm arazi var. Bu arazinin turizme kazandırılması, gelen turistlerimizin burada da alternatif bir güzergah oluşturularak vakit geçirmelerini sağlamak üzere geniş çaplı çalışma başlatılıyor. Bu çalışmanın ilk ayağı da lavanta olacak. İl Özel İdare katkılarıyla yaklaşık 50 dönümlük bir kısmına lavanta diktik. Buradaki toplam alanının hepsi faaliyete geçtiğinde Troya’ya ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerimiz için alternatif ilave bir gezi alanı olacak" dedi.



AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ise UNESCO'nun Dünya Kültür Mirası listesindeki Troya'nın komşu köyü olan Çıplak'ta lavanta bahçesi oluşturulduğunu belirtti. Buranın özel bir alan olduğunu belirten İskenderoğlu, "Çıplak köyüne ziyarete gelen tüm misafirlerimiz için ayrı bir destinasyon alanı oluşturmaya çalışıyoruz. Çanakkale'de çok özel bir değere bir nebze omuz verebiliyorsak ne mutlu bize diyoruz. İnşallah burada lavanta bahçelerinin içinde köylü kadınlarımızın ürettiği ürünlerle ziyaretçilerimizi buluşturmayı hedefliyoruz. En kısa zamanda tüm Türkiye'deki ve yurt dışındaki misafirlerimizi Troya Müze'mize ve lavanta bahçemize bekliyoruz" diye konuştu.



'TURİZME KATKI SAĞLAYACAK'



Çıplak Köyü Muhtarı Ufuk Göçoğlu da projenin etap etap gerçekleştirileceğini kaydederek şunları söyledi:



"Bu kapsamlı proje, etap etap yapılacak olup bütünüyle tamamlanması durumunda başta Çıplak köyü olmak üzere, yöresel olarak Tevfikiye köyü ve Troya Ören Yeri’ne gelecek ziyaretçilere çok önemli kazanımlar sağlaması hedeflenmektedir. Bu kazanımlar başta ekonomik olmak üzere turizm sektörüne önemli derecede katkı sağlayacaktır. Dolayısıyla ulusal ve uluslararası düzeyde Çıplak köyünün tanınırlığına destek verecektir."