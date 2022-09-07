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TSK helikopterlerine yerli füze ikaz sistemi

07 Eylül 2022 Çarşamba 11:53
TSK helikopterlerine yerli füze ikaz sistemi

ANKARA - ASELSAN, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) envanterindeki askeri teknolojileri yerlileştirme çalışmaları kapsamında, helikopter platformlarını IR (kızılötesi) güdümlü füze tehditlerine karşı korumak için ikaz bilgisi üreten elektro-optik sistem olan 'UV (ultraviyole) Füze İkaz Sistemi'ni (UV-FİS) yüzde 100 yerli hale getirdi.

TSK envanterindeki askeri teknolojileri yerlileştirme kapsamında çalışmalar yürüten ASELSAN, helikopter platformlarını IR güdümlü füze tehditlerine karşı koruyan UV-FİS'in ilk üretimlerini yurt dışından teknoloji transferi ile gerçekleştirdi. Proje kapsamında 2007 yılından bu yana ayrıca mühendislik iyileştirme, üretim, test ve bakım onarım faaliyetleri yürütüldü. TSK bünyesinde geniş kullanım alanı bulan sistem, Şili ordusu helikopterleri için de tercih edildi.

2022'DE TAMAMLANDI

Sistemin sensör birimi bünyesinde bulunan bileşen ve takımların önemli bir kısmı yerli olarak üretilmesine rağmen foto-dedektör ve optik filtre gibi kritik bileşenler, sadece yurt dışından temin edilebiliyordu. ASELSAN iç kaynakları 2017 yılından itibaren kullanılarak kritik bileşenlere yönelik yerlileştirme çalışması başlatıldı. Kasım 2020’de optik filtrelerin millileştirmesi tamamlandı. Daha sonra Şubat 2022'de milli foto-dedektör takımı barındıran sensör biriminin fabrika kalifikasyonu, Haziran 2022’de Ankara-Temelli’de gerçekleştirilen helikopter uçuş testleriyle de platform kalifikasyonu tamamlandı.

TAMAMEN YERLİ VE MİLLİ

Temmuz 2022’de yüzde 100 yerli optik ve foto-dedektör takımı ile tamamen millileştirilmiş ilk füze ikaz sistemlerinin TSK’ya teslim edilmek üzere üretimleri tamamlanmış oldu. Helikopterleri kızılötesi güdümlü füzelere karşı koruyan füze ikaz sisteminin millileştirmesi çalışmaları ile UV filtre kaplaması, CMOS dedektör tasarımı ve UV füze ikaz sistemi tasarımı konularında bilgi birikimi ve altyapı kazanıldığı belirtildi. Bu sayede tamamen milli ve özgün yapıda, uluslararası piyasada rekabet gücü yüksek yeni sistemleri geliştirme çalışmalarına da başlandığı kaydedildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TSK HelikopterleriYerli Füze Ikaz Sistemi
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