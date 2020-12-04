Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 14
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1329
ALTIN
462.206
DOLAR
7.7967
STERLİN
10.5134
EURO
9.4780
“Temiz su için birlikte koştular”
“Temiz su için birlikte koştular”
Mersin, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na hazırlanıyor
Mersin, Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'na...
Evde yılbaşı kutlaması fiyatları katlandı
Evde yılbaşı kutlaması fiyatları katlandı
Ümraniye'de özel halk otobüsü iş yerine girdi
Son Dakika
Ümraniye'de özel halk otobüsü iş...

Tunceli'de, besicilerin zorlu kış mesaisi başladı

Tunceli'de yaklaşık 6 ay boyunca karla kaplanan Ovacık ilçesinde, geçimini hayvancılıkla sağlayan vatandaşların zorlu kış mesaisi başladı. Havaların soğumasıyla yaylalardan dönen besiciler, dondurucu soğuktan korumak için ahırlarda barındırdıkları hayvanlarını, yaz aylarında toplayıp kuruttukları otlarla besleyerek yaza hazırlıyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Aralık 2020 Cuma 11:46
0 Okunma
Tunceli'de, besicilerin zorlu kış mesaisi başladı

TUNCELİ - Türkiye'nin en çok kar yağışı alan yerleşim yerleri arasında bulunan Ovacık’ta soğuk ve yağışlı hava hayatı olumsuz etkilemeye devam ederken, ilçeye bağlı kırsal mahallelerde is besiciler kış mesaisine başladı. Yaylalardan köylerine dönen besiciler, dondurucu soğuktan korumak için ahırlarda barındırdıkları hayvanlarını zor şartlarda besliyor. Ahırlarının önüne yem teknesi yerleştiren besiciler, yaz aylarında istifledikleri ot ve samanları sırtlarında taşıyarak günde 2 defa dışarı çıkardıkları hayvanlarına veriyor. Sabahın erken saatlerinde başlayan zorlu mesai akşam saatlerine kadar sürüyor. 

'ŞARTLAR ÇOK ZOR AMA MECBURUZ'

Soğuk havalarda besiciliğin zor olduğunu belirten Kazım Sedef (67), "İlkbaharda kendi köyümüzün yaylalarına gidiyoruz. Oralarda çok güzel çayırlar var. Çemişgezek ilçelerindeki sürü sahipleri de o yaylalara geliyor. Kar yağana kadar oralardayız. Şartlar ve ulaşım orada zor olduğu için hayvanları buraya getiriyoruz. Ovacık'ın kışı ve soğuğu çok fazla. Onun için hayvancılık burada çok zor. 2-3 metre kar yağar buralara ve yaklaşık 5 ay yerde kalır. Zor olsa da mecburuz bu işi yapmaya. Sabahın erken saatlerinde kalkıyoruz, hayvanların yemini veriyoruz. Sonra suya götürerek suyunu veriyoruz. Öğleden sonra tekrar geliyoruz. Tekrar aynı işleri yapıyoruz. Akşama doğruda ahırda hayvanların altını temizliyoruz" dedi.

'BURALARDA VİRÜS YOK O YÜZDEN ÇOK RAHATIZ,'

Büyük şehirlerde koronavirüs vaka sayılarında artışlar olduğunu, bu durumdan dolayı köylerin rahat olduğunu belirten Kazım Sedef, "Virüs buralarda yok. Onun için kış şartları zor olsa da bu virüs konusunda keyfimiz yerinde. Ulaşım çok kötü. Yazın ot biçen tırpancılar çok para istiyor. Onlara günlük 300 TL para ödüyoruz" diye konuştu.

‘ZORLUKLARI GÖRÜNCE DERSLERİME DAHA ÇOK ÇALIŞIYORUM’

Hem hayvanları beslerken dedesine yardım eden hem de EBA üzerinden derslerine devam eden 4'üncü sınıf öğrencisi Ayaz Eren de (11) şunları söyledi:

"Uzaktan eğitime katılıyorum. Bittikten sonra dayım ve dedemin yanına geliyorum. Onlara yardımcı oluyorum. Hayvanları suya götürüyorum, yem veriyorum. Hayvanları çok seviyorum. Dedeme yardım ederken derslerimi de ihmal etmiyorum. Burada kış çok zor geçiyor. Hayvancılık ise daha zor. Bu zorlukları görünce daha çok ders çalışıyorum."

DHA

Anahtar Kelimeler:
Besicilerin Zorlu Kış Mesaisi BaşladıTunceli
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun
Bursa'da PTT şubesinde silahlı soygun
Adıyaman'da 2 köy ve bir belde karantinaya alındı
Adıyaman'da 2 köy ve bir belde karantinaya alındı
İstilacı zehirli balon balıkları, Kuzey Ege'ye ulaştı
İstilacı zehirli balon balıkları, Kuzey Ege'ye ulaştı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans