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Türk jetleri, NATO'nun 'hava polisliği' görevi sonrası yurda döndü

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
16 Eylül 2021 Perşembe 15:07
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Türk jetleri, NATO'nun 'hava polisliği' görevi sonrası yurda döndü

ANKARA - Türk jetleri, Polonya'da NATO'nun 'hava polisliği' görevinde 30'a yakın sorti gerçekleştirdi. Litvanya'da 2006'daki 'Baltık Hava Polisliği' görevinden 15 yıl sonra ikinci kez NATO kapsamında hava polisliği görevini yapan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait unsurlar, 15 Eylül'de 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'na döndü.

Milli Savunma Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, NATO Geliştirilmiş Hava Polisliği kapsamında Türk Hava Kuvvetleri'ne ait dört F-16 uçağı ve görevli personel, 6 Temmuz-15 Eylül'de Polonya'nın Malbork Hava Üssü'nde görev yaptı. Türk jetleri, 2 ay 9 gün süren görev boyunca her biri yaklaşık 1-1,5 saat süren 30'a yakın sorti gerçekleştirdi. Görev süresince F-16'lar alarm reaksiyon görevlerinin yanı sıra Polonya ve NATO ile müşterek eğitimler de yaptı, uçuşlar dışında 24 saat göreve hazır bekledi. Türk jetlerinin, Baltık ülkeleri hava sahasının emniyeti için görevlendirilen İspanya ve İtalya ile NATO hava sahasının korunmasına ilave olarak NATO'nun barışın devamını sağlamaya katkı, caydırıcılık ve birlikte görev yapabilme kabiliyet ve misyonuna da katkı sağladığı bildirildi.

Litvanya'da 2006'da gerçekleştirilen 'Baltık Hava Polisliği' görevinden 15 yıl sonra ikinci kez NATO kapsamında hava polisliği görevini yapan Türk Hava Kuvvetleri'ne ait unsurlar, 15 Eylül'de 6'ncı Ana Jet Üs Komutanlığı'na döndü. Bakanlık kaynakları, hava polisliği görevini NATO'nun barış dönemi görevlerinden biri olarak tanımlarken, Türkiye'nin de ittifakın hava sahasını Baltık bölgesinde de korumak amacıyla kolektif savunma prensibi doğrultusunda yapılan bu göreve katkıda bulunduğunu aktardı. Kaynaklar, söz konusu görevi ittifak içindeki dayanışmanın, birlik beraberlik ve ittifak değerlerinin somut göstergesi olarak nitelendirerek, Türkiye'nin ittifakta üzerine düşen sorumlulukları bir kez daha yerine getirdiğini kaydetti. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türk JetleriNATOHava PolisliğiGörev
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