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Türkiye, Brezilya'daki şiddet eylemlerini kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Brezilya’da Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva liderliğindeki hükümet, Kongre ve Anayasa Mahkemesine yönelik şiddet eylemlerini kınadı.

09 Ocak 2023 Pazartesi 15:04
Türkiye, Brezilya'daki şiddet eylemlerini kınadı

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Brezilya'da halkın iradesini yansıtan seçimlerin sonuçlarına ve demokratik süreçlere saygılı olunmasının önem taşıdığına vurgu yapıldı.

  • Brezilya'da göstericilerin bastığı Kongre ve Devlet Başkanlığında kontrol sağlandı 

Türkiye'nin söz konusu eylemler karşısında Devlet Başkanı Lula da Silva hükümeti ve Brezilya halkıyla dayanışma içerisinde olduğunun altı çizilen açıklamada, "Brezilya’da Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva liderliğindeki hükümet, Kongre ve Anayasa Mahkemesine yönelik şiddet eylemlerini kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Brezilya'da dün, ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atan eski Devlet Başkanı aşırı sağcı Jair Bolsonaro taraftarları, polis bariyerini aşarak Ulusal Kongre binasına girmişti.

Protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz ile müdahale eden polis, grupların daha sonra Devlet Başkanlığı Sarayı ve Yüksek Mahkeme binasına zorla girmesine engel olamamıştı.

Ulusal Kongre ve Devlet Başkanlığı Sarayı'nı basan Bolsonaro destekçileri, güvenlik güçlerince bu binalardan çıkartılıp kontrol sağlanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BrezilyaTürkiyeşiddet Eylemleri
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