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Türkiye'den Libya'ya resmi ziyaret

​​​​​​​Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın bugün Libya'ya resmi ziyarette bulunuyor.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
12 Haziran 2021 Cumartesi 16:50
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Türkiye'den Libya'ya resmi ziyaret

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, Milli Savunma Bakanı Sayın Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Sayın Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Sayın Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Sayın Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi Sayın İbrahim Kalın ile birlikte bugün (12 Haziran) Libya’ya resmi ziyarette bulunmaktadır. Ziyaret sırasında, ikili ilişkilerin ele alınması ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulması öngörülmektedir" denildi.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İletişim Başkanlığı'nca Türkiye'nin Libya'ya gerçekleştirdiği üst düzey resmi ziyarete ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla NATO Zirvesi öncesinde üst düzey Türkiye heyetinin ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele almak üzere Libya'ya gittiği belirtildi. Açıklamada, "Dışişleri Başkanı Mevlüt Çavuşoğlu başkanlığındaki heyette, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yer alıyor. Günübirlik ziyarette, ikili ilişkiler ele alınacak ve bölgesel konularda görüş alışverişinde bulunulacak" denildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
TürkiyeLibyaZiyaretDışişleriMevlüt ÇavuşoğluHulusi Akar
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