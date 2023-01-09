Türkiye Diyanet Vakfı bu yıl 50 milyon ihtiyaç sahibine ulaşmayı hedefliyor

ANKARA - Vakıf binasında düzenlenen toplantıda, 2022 faaliyetleri değerlendirildi, 2023 hedefleri paylaşıldı.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, ramazan yardımları kapsamında geçen yıl Türkiye başta olmak üzere 83 ülkede, 273 bölgede toplam 139 milyon lira yardım yapıldığını, yurt içi ve dışında 2 milyon 150 bin ihtiyaç sahibine yardım ulaştırıldığını söyledi.

Turan, vekalet yoluyla kurban faaliyetleri kapsamında, yurt içi ve yurt dışında, 82 ülke, 375 bölgede, 21 milyon 897 bin 917 ihtiyaç sahibine ulaşıldığını aktardı.

Genel Müdür Turan, 6 farklı programla 114 ülkeden gelen 36 bin öğrenciye burs desteği sağlandığını kaydetti.

AFAD çatısı altında, 6 ilde arama-kurtarma ekipleri kurulduğunu belirten Turan, 1 mobil mutfak tırı, 3 mobil ikram aracı, 1 acil müdahale aracı, 1 koordinasyon aracı ve 1 arama-kurtarma aracının bulunduğunu anlattı.

İzani Turan, 2022'de yurt içi ve yurt dışında 1 milyondan fazla afetzedeye yardım yapıldığını, Suriye yardımları kapsamında ise 500 binden fazla ihtiyaç sahibine ulaşıldığını kaydetti.

Turan, "Bir Damla Hayat Projesi kapsamında, 1150 su kuyusu ve vakıf çeşmesi hizmete açıldı, 10 milyona yakın kişi temiz içme suyuna ulaştı." dedi.

Zekat kampanyası kapsamında ise son 5 yılda 10 milyondan fazla kişiye yardım yapıldığını ifade eden Turan, geçen yıl 2 milyonu aşkın insana 265 milyon liralık zekat yardımı ulaştırıldığını belirtti.

Turan, "Hediyem Kuran Olsun" projesiyle bu zamana kadar 2 milyon 140 bin 997 Kur'an-ı Kerim bağışı alındığını, Türkiye ile 85 ülkede, 40 dilde 1 milyon 497 bin 838 Kur'an'ı Kerim hediye edildiğini söyledi.

"Hediyem Kitap Olsun" projesi hakkında da bilgi veren Turan, yüzlerce kütüphaneye 36 bin kitap hediyesinde bulunulduğunu ifade etti.

TDV Genel Müdürü İzani Turan, Vakfın 81 ilde bulunan 1003 şubesiyle yürütülen "İyilik Atölyeleri", "Kış Bayramı", "1 İyilik 1 Fidan", "Hayata Başlarken", "Hayata Köprü Sanat", "Ramazan’ın Şifası Yetimin Sofrası", "Saha Çalışmaları", "Büyüğüne Hürmet Ömrüne Bereket", "İçimizi Isıtan İyilik", "Can Dostlarımızın Yanındayız" projeleriyle ihtiyaç sahiplerine ulaştığını aktardı.

Turan, Türkiye'de ve dünyanın 149 ülkesinde faaliyet yürüten vakfın, 40 milyon ihtiyaç sahibine ulaştığını belirterek, "2023'te hedefimiz 50 milyon insana ulaşmaktır." dedi.

Türkiye Diyanet Vakfı Mütevelli Heyeti İkinci Başkanı İhsan Açık da vakfın yurt içinde ve yurt dışında 130 binin üzerinde personeli bulunduğunu bildirdi.