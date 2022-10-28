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'Türkiye Huzur Güven' uygulamalarında aranan 1270 kişi yakalandı

28 Ekim 2022 Cuma 15:07
'Türkiye Huzur Güven' uygulamalarında aranan 1270 kişi yakalandı

ANKARA - Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 2022'nin ilk 10 ayında gerçekleştirilen 2 ayrı 'Türkiye Huzur Güven Uygulaması'nda, aranan 1270 kişinin yakalandığı, 64 kişinin gözaltına alındığı ve kayıp 19 kişiye ulaşıldığını bildirdi. 

EGM'den yapılan açıklamaya göre; 2022'nin ilk 10 ayında genel asayiş ve kamu düzeninin devamının sağlanabilmesi için 2 kez EGM, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı birimleri tarafından, 'Türkiye Huzur Güven Uygulaması' gerçekleştirildi. 

Ülke genelindeki eş zamanlı uygulamalarda; 1270 aranan kişi yakalandı, 64 kişi gözaltına alındı ve 19 kayıp kişiye ulaşıldı. 332 kişiye adli veya idari işlem yapılırken; 127 bin 469 araç kontrol edildi, 121 aranan araç tespit edildi, 362 araç trafikten men edilerek 6 bin 268 araca cezai işlem uygulandı. 6 bin 492 metruk bina ile 6 bin 224 park ve bahçe, 13 bin 915 iş yeri olmak üzere toplam 20 bin 139 umuma açık yer denetlendi, 30 iş yerine cezai işlem uygulandı.

Ayrıca uygulamalarda; 24 ruhsatsız tabanca ve 21 şarjörü, 11 ruhsatsız av tüfeği, 6 kurusıkı tabanca, 109 mermi, 11 kesici, delici alet, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve 3 bin 46 paket kaçak sigara ele geçirildi. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Türkiye Huzur Güven
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