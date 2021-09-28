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Türkiye’de bir ilk: “Anaokulum bahçemde”

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
28 Eylül 2021 Salı 13:27
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Türkiye’de bir ilk: “Anaokulum bahçemde”

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Valiliği ve Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleşen “Anaokulum Bahçemde Projesi”nin ilki Şehitkamil İlçesi’nde bulunan, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim Yılı başı itibariyle 3-6 yaş arası çocuklara tam gün okul öncesi eğitim hizmeti verilmeye başlayan 2 anaokulu Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül, Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, Şehitkamil Kaymakamı Ömer Kalaylı  ve site sakinlerinin katılımı ile açıldı.

Haber:
Nihat İlikcioğlu
Tel. 0 532 764 44 48

Anahtar Kelimeler:
Türkiyede Bir Ilk: Anaokulum Bahçemde
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