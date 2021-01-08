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Türksat 5A uydusu fırlatıldı

TÜRKSAT 5A uydusu, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden başarılı şekilde fırlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun fırlatılmasını Ankara'da katıldığı program ile canlı olarak takip etti.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
08 Ocak 2021 Cuma 10:12
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Türksat 5A uydusu fırlatıldı

Türksat 5A uydusu, SpaceX firmasına ait Falcon 9 roketiyle ABD'nin Florida eyaletindeki Cape Canaveral üssünden başarılı şekilde fırlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Türksat 5A uydusunun fırlatılmasını Ankara'da Türksat Genel Müdürlüğünde düzenlenen törenle canlı olarak takip etti.

TÜRKSAT 5B UYDUSU HAZİRAN'DA GÖKYÜZÜNDE

Uydu'nun haberleşme alanında önemli bir adım olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, çalışmalarına başlanan Türksat 5B uydusunun da Haziran ayında gökyüzüne fırlatılacağını açıkladı.

Erdoğan'dan Türksat 5A paylaşımıİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Türksat 5A'nın hayırlı olmasını diledi.

DHA

Son Güncelleme: 08.01.2021 10:22
Anahtar Kelimeler:
TÜRKSAT 5ASpaceXUzay
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