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Uludağ'da kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu, pistler doldu

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
25 Aralık 2021 Cumartesi 15:53
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Uludağ'da kar kalınlığı 70 santimetreyi buldu, pistler doldu

BURSA - Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı, 70 santimetreye ulaştı. Şiddetli rüzgara rağmen hafta sonu pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, sıfırın altında 11 derecede kayak yapmanın keyfini çıkardı.

Kayak sezonunun 17 Aralık’ta açıldığı Uludağ’da kar kalınlığı, oteller bölgesinde 70 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığı, sıfırın altında 4 ile 11 derece arasında termometrelere yansıdı. Yerli ve yabancı turistlerin yanı sıra günübirlikçilerin de geldiği Uludağ'da, soğuk havaya rağmen kayakseverler, pistlere çıktı. Pistleri dolduran yerli ve yabancı turistler, kayak yapmanın keyfini çıkardı. Otellerin doluluk oranlarının yüzde 80'leri bulduğu Uludağ'da yılbaşı için rezervasyonlar da sürüyor. Yılbaşında Uludağ’daki otellerde doluluk oranlarının yüzde 100’e ulaşması bekleniyor. Toplam 5 bin yatak kapasiteli Uludağ'da 17 otel ve tesis bulunuyor. 

'HAVA SOĞUK AMA ULUDAĞ ÇOK GÜZEL'

Hafta sonunu Uludağ'da geçiren Betül Bugurca, “Bursa’dan geliyorum. Bugün hava bayağı soğuk. Sezon bu sene erken açıldı. Bursalı olduğumuz için çocukluğumuzdan beri Uludağ’a geliyoruz. Biz şanslıyız, Uludağ’ın havası bambaşka, hiçbir yerde yok. Çocukluğumdan beri kayak yapıyorum. Bu sene de çok güzel gidiyor. Bu sene henüz sömestir gelmemesine rağmen Uludağ çok kalabalık, sömestirde yoğunluk daha da artacak. Pistler de bu sene kar erken geldiği için güzel. Hava da birden soğuğunca pist de kaymaya çok uygun hale geldi. Ortam çok güzel” diye konuştu.

Kuşadası’ndan Uludağ’a hafta sonu tatili için gelen Fatma Dipi, “Uzun yıllardır ilk defa kar görmenin sevincini yaşıyorum. Yeşilçam filmleriyle büyüdük, Uludağ’ı bize o filmler sevdirdi. Yıllardır buraya gelmek hayalimdi ama esnaf bir aile olduğumuz için bir türlü gelme fırsatımız olmadı. Herkese de tavsiye ediyorum” dedi. 

Minik kayakçı Uras Yemenici ise “Kayak yapmak çok iyi. Uludağ’a sık sık geliyoruz. Kayak yaparak, eğleniyoruz. Kar topu oynuyorum, kardan adam yapıyorum” diye konuştu. 

DHA

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Uludağda Kar KalınlığıPistler Doldu
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