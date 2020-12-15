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Uludağ'da kar yağışı turistleri sevindirdi

Kış turizminin gözde kayak merkezlerinden Uludağ, sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Yoğun sis ve kar yağışının etkili olduğu Uludağ'a yabancı turistlerin ilgisi arttı.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Aralık 2020 Salı 15:34
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Uludağ'da kar yağışı turistleri sevindirdi

BURSA - Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden olan Uludağ, sezon öncesi beyaza büründü. Sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, öğlene kadar etkisini gösterdi. Yağışın etkisiyle Uludağ oteller bölgesindeki kar kalınlığı yaklaşık 10 santimetreye ulaştı. Sis ve fırtınanın etkisiyle görüş mesafesi ise 10 metreye kadar düştü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden edinilen bilgiye göre Uludağ'da hava sıcaklığı en düşük sıfırın altında bir derece olarak ölçülürken, en yüksek sıcaklığın 1 derece olması tahmin ediliyor. Kar yağışının, önümüzdeki günlerde de etkisini göstermesi bekleniyor.

'ONLARLA BİRLİKTE BİZ DE MUTLUYUZ'

Uludağ'daki kar yağışıyla birlikte yabancı turistleri de bölgede ağırlamaya başladı. Endonezya'dan gelen 18 kişilik kafileyi Uludağ'a getirdiğini, kafile üyelerinin Uludağ'ı çok beğendiğini belirten turist rehberi Ömer Gümüş, "Dün sabah geldiler. 8 günlük bir Türkiye turumuz var. Buradan Kuşadası'na yolculuğumuz var. Uludağ'ı çok beğendiler. Kültürümüzü de çok seviyorlar. Kültür olarak da bizlere yakın bir ülke. Onlarla birlikte biz de mutluyuz. Bu kötü günlerde turizm sektörünü canlı tutmaya çalışan yegane millet diyebilirim" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kış TurizmiUludağKar YağışıTurist
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