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'Uluslararası Holokost'u Anma Günü' mesajı

Dışişleri Bakanlığı'nca, 'Uluslararası Holokost'u Anma Günü' nedeniyle yayımlanan mesajda, "Tarihte emsali görülmemiş Holokost gibi elim bir gerçekliğe karşın, halen Antisemitizm ile İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık gibi ayrımcı ideolojilerin kendilerine zemin bulmasını ve nefret temelli söylem ve suçlarda küresel boyutta artış yaşanmasını endişe verici buluyoruz" denildi.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
27 Ocak 2021 Çarşamba 10:24
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'Uluslararası Holokost'u Anma Günü' mesajı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun 1 Kasım 2005 tarihli, Türkiye'nin de ortak sunucusu olduğu kararıyla, 27 Ocak gününün 'Uluslararası Holokost’u Anma Günü' olarak kabul edildiği anımsatıldı. 'Uluslararası Holokost’u Anma Günü' nedeniyle, Nazi rejimi ve işbirlikçilerinin sistematik bir biçimde vahşice katlettiği 6 milyon Yahudi ile Romanlar ve engelliler başta olmak üzere 11 milyon Holokost kurbanının saygıyla hatırlandığı belirtilerek, "Mağdurlara bu vahşetten kaçmaları için yardım eli uzatan diplomatlarımızı da bir kez daha saygıyla anıyoruz. Türkiye, Holokost’un kapsamlı bir şekilde ele alınması, yaşanan mağduriyetlerin hatırlanması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla kurulmuş olan Uluslararası Holokost Anma İttifakı’nın faaliyetlerine 2008 yılından beri gözlemci olarak katılmaktadır. Tarihte emsali görülmemiş Holokost gibi elim bir gerçekliğe karşın, halen Antisemitizm ile İslam karşıtlığı, yabancı düşmanlığı ve ırkçılık gibi ayrımcı ideolojilerin kendilerine zemin bulmasını ve nefret temelli söylem ve suçlarda küresel boyutta artış yaşanmasını endişe verici buluyoruz" denildi.

'TÜRKİYE KAPILARINI VAHŞETTEN KAÇANLARA AÇIK TUTMAKTA'

Türkiye'nin, uluslararası barış ve güvenliğe tehdit teşkil eden nefret temelli bu sınamalarla ve her türlü ayrımcılıkla mücadelesini kararlılıkla sürdürmeye devam edeceği kaydedilerek, "Türkiye, bu amaçla uluslararası işbirliği yapılmasının önemini vurgulamaktadır. Geçmişte Nazi rejiminin baskıları üzerine ülkelerini terk etmiş binlerce Yahudi’ye ev sahipliği yaparak Holokost’tan kurtulmalarını sağlayan Türkiye, bugün de kapılarını vahşetten kaçanlara açık tutmakta ve milyonlarca insana koruma sağlamaktadır. Dış politikasında insan odaklı bir yaklaşım benimseyen Türkiye, bu vesileyle, geçmişteki trajedilerin tekrarının önlenmesi için uluslararası topluma insani ilkelere öncelik verilmesi çağrısında bulunmaktadır" ifadesine yer verildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Dışişleri BakanlığıUluslararası Holokostu Anma GünüHolokost
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