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Urla'da 107 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalandı

25 Ekim 2022 Salı 14:32
Urla'da 107 kaçak göçmen ile 11 organizatör yakalandı

İZMİR'in Urla ilçesinden yasa dışı yollarla Yunan adalarına geçme hazırlığındaki 107 kaçak göçmen ve 11 organizatör, jandarma ile MİT'in operasyonuyla yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bir grup kaçak göçmenin minibüslerle yasa dışı yollardan Yunan adalarına geçmek için Urla'ya geleceğini belirledi. Urla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Urla İlçe Jandarma Komutanlığı, MİT Başkanlığı ve Aydın Jandarma Taktik İHA Birlik Komutanlığı ortak çalışma yaptı. Urla'nın Zeytineli Mahallesi Çakmak Koyu mevkindeki araziye bu sabah gelen 8 araçta, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu toplam 107 kaçak göçmen ile 11 organizatör şüphelisi yakalandı. Yakalanan kaçak göçmen ile organizatörler, jandarma karakoluna götürüldü. Kaçak göçmenler işlemleri sonrası İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilecek. Organizatörlerin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
UrlaKaçak Göçmen
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