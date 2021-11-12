Uzmanından öğrenci ve ebeveynlere ara tatil önerileri

İSTANBUL - 15-19 Kasım tarihlerinde ara tatil yapacak öğrencilere tavsiyelerde bulunan Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan, “Bu dönemde tüm günü ders çalışarak geçirmek doğru olmayacaktır. Elbette öğrencilerin konu tekrarları yaparak bilgilerini tazelemesi gerekmektedir ancak eğitici, birbirinden farklı oyunlar ile tatil en verimli şekilde geçirilebilir” dedi.





İstanbul Ayvansaray Üniversitesi’nden Psikolojik Danışman ve Rehber Öğretmen Özgür Akoğlan 15-19 Kasım tarihlerinde yapılacak olan ara tatil ile ilgili öğrencilere önemli tavsiyelerde bulundu.





ARA TATİLDE NE YAPMALI?





Öğrencilerin ara tatilde derslerine çalışıp, kitap okuyarak, film ve dizi izleyerek vakit geçirebileceğini, verilen ödevlerini yapabileceğini söyleyen Özgür Akoğlan, “Bunun yanı sıra öğrenciler evde aslında pek çok etkinlik de yapabilir. Özellikle de ebeveynlerin ilkokul çocuklarının gelişimi için onlara farklı oyunları öğretmesi, göstermesi bu tatilde çok yararlı olabilir. Eğitici, birbirinden farklı oyunlar ile tatil en verimli şekilde geçirilebilir. Bu dönemde ayrıca okul açıldığından beri öğrenilen konular da tekrarlanabilir. Bu sayede öğrenciler, öğrendikleri konuları da tatil sonrasına kadar unutmamış olacaklardır. 12. sınıflar için ara tatil programı, geriye dönük tekrarlar içerebilir. Rehber öğretmenlerine ara tatilde çalışmak için geriye dönük tekrar programı yaptırabilirler” dedi.





ODAKLANMAYI KOLAYLAŞTIRICI ETKİNLİKLER YAPILMALI





Ara tatilde öğrencilerin dinlenip kendilerini rahatlatmalarını ve odaklanmalarını kolaylaştıran uğraşlar edinmelerini belirten Akoğlan, şöyle devam etti:





“Bu sayede okul yeniden başladığı zaman öğrencilerin ders çalışmakta zorlanması söz konusu olmayacaktır. Ayrıca yapılacak olan dikkat arttırıcı etkinlikler sayesinde her düzeydeki öğrenci de derslerine odaklanmakta ve ders çalışmakta daha az zorluk çekecektir. Bu dönemde elbette ki ders çalışarak tüm günü geçirmek de doğru değildir. Öğrenciler dinlenecekleri ve kendilerini rahat hissedecekleri aktiviteleri de bu dönemde yapmalıdırlar. Yeni kitaplar, diziler, filmler keşfetmek ya da farklı konularda araştırmalar yapmak da onlara büyük katkı sağlayacaktır. Ancak ders çalışmasalar bile günlerini boş şekilde geçirmesinler.”





ARA TATİLDE NE YAPMAMALI?





Bu dönemde öğrencilerin pandemi dönemini göz önünde bulundurarak hareket etmeleri uyarısında bulunan Özgür Akoğlan, “Bu şekilde hareket etmek de aslında arkadaşlar ile sık sık görüşmemek, görüşülüyorsa da sosyal mesafe ve maske kurallarına uymak ile sağlanabilir. Öğrenciler bu dönemde sağlıklı ve iyi bir tatil geçirmek istiyorsa pandemi döneminin koşullarını göz önünde bulundurmalıdır ve bu şekilde tatilini verimli olacak yolda geçirmelidir. Okullar açıldığı zaman sağlıklı olmak ve Covid-19’dan uzak kalmak için bu çok önemlidir. Bu dönemde öğrencilerin gerekli olmadıkça evden çıkmaması tavsiye edilir. Bu sayede okullar yeniden açıldığı zaman öğrencilerin arkadaşlarını, öğretmenlerini ya da arkadaşlarının ailelerini riske atması da söz konusu olmayacaktır. Son olarak tatilde alışılagelmiş yemek ve uyku düzeni dışına çıkılmamalı ki okullar açıldığında tekrar adapte olmak zorunda kalınmasın” diye konuştu.





OKUL ÖNCESİ EĞİTİM DEVAM ETMELİ





Kreşe yeni başlayan öğrencilerin velilerinin, çocuklarını kreşe göndermeye devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Akoğlan, “Bu sene online eğitim dönüşü nedeniyle okula uyum süreçleri uzun oldu. Tekrar alışma süreci yaşamamak için ara vermesinler” dedi.