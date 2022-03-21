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Uzmanından zorlu kış şartlarında sürücülere araç kullanma uyarıları

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Mart 2022 Pazartesi 10:57
Uzmanından zorlu kış şartlarında sürücülere araç kullanma uyarıları

BOLU  - Bolu Dağı’nın TEM yolu geçişindeki 2 zincirleme kazada, 50 aracın çarpışmasıyla kış şartlarına uygun araç kullanımı ve kurallara uymanın önemi, bir kez daha ortaya çıktı. İleri sürüş teknikleri uzmanı Oğuz Kahraman, Bolu’da eksi derecelerin yaşandığını, sürücülerin bu nedenle çok dikkatli olmaları gerektiğini belirterek, kışın takip mesafesinin açılmasını, ani gaz ve direksiyon hareketi yapılmamasını önerdi. 

Son yılların en soğuk kışının yaşandığı, Türkiye'nin önemli geçiş noktası Bolu Dağı’nın TEM yolu geçişinde, cuma günü 32 aracın karıştığı, cumartesi günüyse 18 aracın karıştığı zincirleme kazalar meydana geldi. 1 kişinin hayatını kaybettiği, 36 kişinin de yaralandığı kazalar, kış şartlarına uygun araç kullanmanın ve kurallara uymanın önemini bir kez daha ortaya koydu.  

Direksiyon eğitmeni ve ileri sürüş teknikleri uzmanı Oğuz Kahraman, zorlu kış şartlarında araç kullanan sürücülere uyarılarda bulundu. Aracın, kış şartlarına uygun olmasının önemine değinen Kahraman, "Aracımızın genel kontrollerini yapmamız gerekiyor. Kar lastiklerimizin uygun ebatta aracımızda bulunması gerekiyor. Kışlık bakımlarımızı yapmamız gerekiyor. Bununla beraber sürüşe başladığımızda ise dikkat etmemiz gereken en önemli faktör yoldaki tehlikelerin farkına varmamız gerekiyor. Kuru bir zeminde araç kullanmıyorum. Zemini iyi tespit etmemiz gerekiyor. Kar mı, buz mu, kaygan bir zemin mi, frene basıp da mı kayma gerçekleşiyor yoksa buzlu bir zeminde kayma gerçekleşiyor ya da gaz tepkimesiyle oluşan bir kayma mı gerçekleşiyor; bunları tespit etmemiz gerekiyor" dedi. 

‘ARAÇ TAKİP MESAFESİ DAHA FAZLA AÇILMALI'

Takip mesafesinin önemini de vurgulayan Kahraman, "Akan bir trafiğin içinde normal yaz şartlarında, kuru bir zeminde hareket etmediğimizin farkına varmamız gerekiyor. Sol şerit hızlı akan bir şerit ama kış şartlarında önümüzdeki araçla takip mesafesini daha fazla açmamız gerekiyor. Buna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Ani gaz tepkileri, ani direksiyon hamleleri yapmamaları gerekiyor. Aracın savrulmaya başladığını anladıkları an yapmaları gereken en önemli şey gaz pedallarından ayaklarını çekmeleri gerekiyor" diye konuştu. 

‘TÜNELDE GİZLİ BUZLANMA OLMUŞ OLABİLİR'

Oğuz Kahraman, cumartesi günü Bolu Dağı Tüneli’nde meydana gelen kazayla ilgili ise "Tünel girişlerinde dış ortam biraz kaygan ve ardından kuru bir zemine geçiliyor. Tünel girişlerinde yazın hız limitlerine uymamız gerekiyor. Kış koşullarında örneğin 90 kilometre hızla gidiyorsunuz, 45 metre değil de 70-100 metreye kadar önünüzdeki akan trafiğin durumuna göre yumuşak hareketlerle hareket etmek gerekiyor. Tünel içerisinde gizli buzlanma olmuş olabilir. Oradaki kontrollerin nasıl yapıldığını bilemiyoruz inceleme yapmadığımız için. Yolda bir sıkıntı olabilir. Bu sıkıntı ilk başta giden bir aracın durmasıyla ani bir şekilde gerçekleştiyse arkadan gelenler hızlı geliyor demektir. Bu da eşittir, takip mesafesine çıkıyor. Tünelin içinde de bir gizli buzlanma olabilir, dışında da olabilir. Eksi dereceleri yaşayan bir ilde yaşıyoruz. Sürücülerin çok dikkat etmelerini öneriyorum" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UyarıAraç KullanmaKazaKış şartları
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