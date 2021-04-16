Vaka sayıları artan Antalya'da kurallar unutuldu

ANTALYA - Sağlık Bakanlığı'nın en son yayımladığı koronavirüs risk haritasında turizm kenti Antalya, 2 Nisan tarihine kadar vaka sayısı yüz binde 190 iken 3 Nisan'da açıklanan son verilerle sayı bir anda artarak yüz binde 270'e ulaştı. Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasındaki haritada kentin büyük kısmı kırmızı ile gösterilirken, en kırmızı nokta ise yaya trafiğinin yoğun olduğu Kazım Özalp Caddesi oldu.



İŞLEK CADDEDE KURAL YOK



Tarihi Kaleiçi'ne çıkan Kazım Özalp Caddesi, çarşı ve restoran çeşitliliğiyle yerel halkın ve turistlerin önemli uğrak noktalarından biri. Yoğunluk sebebiyle zaman zaman caddenin bazı noktalarında fiziki mesafe kuralı aşılıyor. Maske kuralına ise caddeyi kullananların büyük kısmının uymadığı dikkati çekti. Halk maskeyi ya hiç takmadı ya da çenelerinin altında ağız ve burunları açık bir şekilde taşımayı tercih etti. Denetimin olmadığı bu noktada esnaf ve kurallara uyanların ise tedirginlik yaşadıkları görüldü.



KURALA UYANLAR: ENDİŞELİYİZ



Sağlık personeli Haşim İmak, mecbur olduğu için alışveriş amaçlı Kazım Özalp Caddesi'ne geldiğini belirterek, “Türkiye'nin her yeri kırmızı, Antalya da bu şekilde. Tabii ki endişeleniyoruz. İşim olmadıkça dışarı dahi çıkmıyorum. Evden işe, işten eve. Aylar sonra ilk defa dışarı çıktım" dedi. Alışveriş için bu caddeyi tercih ettiğini belirten Ziya Esmer, “Bu durum beni de çok endişelendiriyor. Maske, fiziki mesafe ve hijyene çok dikkat ediyorum. Toplu taşıma kullanmıyorum. Olabildiğince yürümeye çalışıyorum" diye konuştu.



Durumdan endişe duyduğunu anlatan Gonca Aydemir, “Ailecek kimseyle görüşmüyorum. Alışveriş yaparken hızlıca yapıp eve gidiyorum. Kimseyle temas etmiyoruz" dedi.



Kurallara uymayan ve maske takmayan bazı kişilerin ise görüntülendiklerini anladıkları an maske takma çabaları kameralara yansıdı.