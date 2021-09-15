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Vali Ayhan: Sivas’ta 4 sınıf koronavirüs karantinasında

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Eylül 2021 Çarşamba 13:01
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Vali Ayhan: Sivas’ta 4 sınıf koronavirüs karantinasında

SİVAS - Sivas Valisi Salih Ayhan, kentte 4 sınıfın koronavirüs karantinasına alındığını belirterek, "Birkaç öğrencimizde koronavirüs çıktı. Zara'daki Fen Lisesi'nde koronavirüs görüldü. Koronavirüs çıkınca biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. İnşallah dikkat edersek eğitim ve öğretim sistemi aksamayacak" dedi.  

Sivas Valisi Ayhan, 'Basınla Yüz Yüze' programında gazetecilerle bir araya geldi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, sendika başkanları ve basın mensupları katıldı. Programda ilk olarak İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, kentte planlanan eğitim yatırımları hakkında sunum yaptı. Okullardaki koronavirüs vakaları hakkında bilgi veren Vali Ayhan, "İl genelinde 4 sınıfı, koronavirüs nedeniyle karantinaya aldık. Birkaç öğrencimizde koronavirüs çıktı. Zara'daki Fen Lisesi'nde de koronavirüs vakaları görüldü. Koronavirüs çıkınca biraz daha dikkatli olmamız gerekiyor. Okulları değil sınıfları karantinaya alıyoruz. İnşallah, dikkat edersek eğitim ve öğretim sistemi aksamayacak" dedi.

Kentteki koronavirüs rakamları için de Vali Ayhan, "İl genelinde günlük 300 kişi ile seyrediyoruz. Artan bir trend vardı ama şu anda stabil hale geldi. Düşeceğini düşünüyorum çünkü nüfus sabitlendi, sosyal hareketlilik azaldı. Gurbetçiler, memleketlerine gitti ama bu arada üniversite öğrencileri gelmeye başladı. Bunlar da oturduğu zaman vakaların rayına oturacağını düşünüyorum. Hastane şu anda yatan hasta sayımız 250. Bu yatanların yüzde 80'i aşısızlar. Aşının da burada her daim önemini vurguluyoruz. Herkesin aşı konusunda bireysel ve toplumsal sorumluluğu var" diye konuştu.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Vali AyhanSivasKarantinaKoronavirüsYüz Yüze Eğitim
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