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Van'da 55 yerleşim yerinin yolu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı

Van Büyükşehir Belediyesi ekipleri, hafta sonu kentte etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası ulaşıma kapanan 57 yerleşim yerinden 55’inin yolunu ulaşıma açtı. İki mezra yolunun ulaşıma açılması için de çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
15 Mart 2021 Pazartesi 15:06
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Van'da 55 yerleşim yerinin yolu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı

VAN - Van ve çevresinde 2 gün önce etkili olan kar yağışı, özellikle ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar yağışını durmasından sonra da yolu kardan kapalı olan 57 mahalle ve mezra yolunun ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, hafta sonu etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası gece gündüz çalışma yaptı. Harekete geçen ekipler, Erciş, Muradiye, Başkale, Özalp, Bahçesaray, Çaldıran, Gürpınar, İpekyolu ve Tuşba ilçelerine bağlı 55 yerleşim yerinin yolunu kısa sürede ulaşıma açtı. Başkale ilçesine bağlı Duyum ve Çağla mezra yollarında ise ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ayrıca tipi sonrası yollarda kalan çok sayıda araç ve vatandaşı da kurtardı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
VanYerleşim YeriKarla Mücadele
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