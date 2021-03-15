Van'da 55 yerleşim yerinin yolu kardan temizlenerek ulaşıma açıldı

VAN - Van ve çevresinde 2 gün önce etkili olan kar yağışı, özellikle ulaşımda aksamalara yol açtı. Kar yağışını durmasından sonra da yolu kardan kapalı olan 57 mahalle ve mezra yolunun ulaşıma açılması için yoğun bir çalışma başlatıldı. Van Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı karla mücadele ekipleri, hafta sonu etkili olan kar yağışı ve tipi sonrası gece gündüz çalışma yaptı. Harekete geçen ekipler, Erciş, Muradiye, Başkale, Özalp, Bahçesaray, Çaldıran, Gürpınar, İpekyolu ve Tuşba ilçelerine bağlı 55 yerleşim yerinin yolunu kısa sürede ulaşıma açtı. Başkale ilçesine bağlı Duyum ve Çağla mezra yollarında ise ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Ekipler ayrıca tipi sonrası yollarda kalan çok sayıda araç ve vatandaşı da kurtardı.