Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 31
parçalı az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.386,87
ALTIN
946,28
DOLAR
15,83
STERLİN
19,91
EURO
16,90
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Giresun Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi...
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı Sürekli İşçi alacak
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi...
GESTAŞ gemi ve iskele büfelerini kiraya verecek
GESTAŞ gemi ve iskele...

Van'da kaçak avlanan 11 ton inci kefali ele geçirdi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Mayıs 2022 Pazartesi 14:13
Van'da kaçak avlanan 11 ton inci kefali ele geçirdi

VAN - Van'ın Muradiye ilçesinde, jandarmanı yol kontrolleri sırasında durdurduğu kamyonette çuvallar içinde 4 ton, kaçak avcıların gece nehre attıkları iki ağa takılı da 7 ton canlı inci kefali ele geçirildi. Kaçak balık avlayan 1 kişiye 15 bin 159 TL idari ceza uygulanırken, araç 15 gün trafikten menedildi. 

Van Gölü'nün endemik türü olan, üremek için tatlı sulara göç ettiği 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında avlanması yasak olan inci kefalinin korunması için Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü, jandarma, Sahil Güvenlik ile İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin denetimleri aralıksız sürüyor. Muradiye ilçesinde jandarma ekiplerince ilçenin Yalındüz Mahallesi'nde gece denetimler yapıldı. Denetimlerde dereye atılan 200 ve 400 metre uzunluğunda iki ağ tespit edildi. Çıkarılan iki ağda 7 ton canlı balık ele geçirildi. Canlı balıklar, tekrar suya bırakılırken, ölü balıklar ise imha edilmek üzere ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. Jandarmanı yol kontrolleri sırasında ise bir kamyonette çuvallar içinde 4 ton inci kefali ele geçirildi. Kaçak balık avlayan 1 kişiye 15 bin 159 TL idari ceza uygulanırken, araç 15 gün trafikten menedildi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Kaçak AvlanmaVanInci Kefali
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rizeliler, uzaya çay gönderme denemesi yapacak
Rizeliler, uzaya çay gönderme denemesi yapacak
Doğu ve Güneydoğu'da toz taşınımı etkili oldu
Doğu ve Güneydoğu'da toz taşınımı etkili oldu
Bakanlıktan ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı
Bakanlıktan ABD'de yaşayan Türk vatandaşlarına uyarı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans