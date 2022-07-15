Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 33
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
2.382,44
ALTIN
957,52
DOLAR
17,46
STERLİN
20,67
EURO
17,57
Lisansüstü Programlara Öğrenci Alınacak
Lisansüstü Programlara Öğrenci Alınacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Gaziantep İslam Bilim ve...
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi...
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kocaeli Üniversitesi Öğretim Üyesi...

Van Gölü'nde inci kefali için av yasağı sona erdi

15 Temmuz 2022 Cuma 14:55
Van Gölü'nde inci kefali için av yasağı sona erdi

VAN Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayabilen tek endemik tür inci kefalinin üreme döneminde başlatılan 3 aylık av yasağı, sona erdi. Balıkçılar, sezonun bereketli olması temennisiyle 'Vira Bismillah' diyerek ağlarını göle bıraktı.

Dünyada sadece Van Gölü'nde yaşayan inci kefalini koruma çalışmaları kapsamında, üreme dönemi 15 Nisan- 15 Temmuz tarihleri arasında av yasağı getiriliyor. Van Gölü'nün tuzlu ve sodalı suyunda yaşayan inci kefali, bu dönemde tatlı sulara göç ediyor. İnci kefali balıkçılar için geçim kaynağı olurken, aynı zamanda bölge turizmine de katkı sağlıyor. Her yıl balığın göç yolculuğu, binlerce kişi tarafından izleniyor. İnci kefali için başlatılan av yasağı kapsamında kaçak avcılığın önüne geçilebilmesi için de yoğun tedbirler alınıyor. Vanlı balıkçılar da bu dönemde teknelerini karaya çıkartıp bakım ve onarımını yapıp yeni sezon için tüm hazırlıklarını tamamlıyor.

İnci kefali için 15 Nisan'da başlayan av yasağı bugün itibarıyla son buldu. Sezonun başlamasıyla balıkçılar 3 aylık bir aranın ardından ağlarını Van Gölü'ne atıp 'Vira Bismillah' dedi.

Balıkçılar, bu senenin bereketli geçmesini temenni ettiklerini aktardı. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Van GölüInci KefaliAv Yasağı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ünlü iş insanı youtuber Leo Yılmaz, engellilere forma hediye etti
Ünlü iş insanı youtuber Leo Yılmaz, engellilere forma hediye etti
Van'da 23 kaçak göçmen yakalandı
Van'da 23 kaçak göçmen yakalandı
Denizli'de tur otobüsü takla attı
Denizli'de tur otobüsü takla attı
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans