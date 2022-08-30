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Van Gölü'nün su seviyesi düşünce balıkçı tekneleri karaya oturdu

30 Ağustos 2022 Salı 10:21
Van Gölü'nün su seviyesi düşünce balıkçı tekneleri karaya oturdu

 VAN Gölü'nün su seviyesi düşünce Tuşba ilçesine bağlı Adır Mahallesi'ndeki barınakta balıkçı tekneleri karaya oturdu. Göle açılamayan balıkçılar, teknelerinin altındaki kum ve taşları küreklerle temizlemeye çalıştı. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Su ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'ndeki çekilmenin son yıllarda gündemde olduğunu ve kimi yerlerde 2-3 kilometrelik kıyı çizgisinin değiştiğine şahitlik ettiklerini söyledi.

Van'da son yıllarda azalan yağış ve artan buharlaşma nedeniyle Van Gölü'ndeki su seviyesi düşerken, buna bağlı olarak bazı barınaklarda balıkçı tekneleri karaya oturdu. Tuşba ilçesine bağlı Adır Mahallesi'nde barınakta bulunan 10'a yakın balıkçı teknesi göle açılamadı. Balıkçılar, karaya oturan teknelerinin önündeki kum ve taşları küreklerle temizlemeye çalıştı.

YYÜ Su Ürünleri Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Akkuş, Van Gölü'nün çekilmesinin son yıllarda gündemde olduğunu söyledi. Çekilmenin bariz görüldüğünü anlatan Akkuş, kimi yerlerde 2-3 kilometrelik kıyı çizgisinin değiştiğine şahitlik ettiklerini belirtti. Akkuş, "Bugün Van Gölü'nde, 100'ün üzerinde balıkçı teknesi var ve bölgede binlerce kişi inci kefali avcılığından geçimini sağlıyor. Balıkçılıkta en önemli noktalardan birisi, balıkçı barınaklarının işlev görür halde olması lazım. Hemen kıyıdaki balıkçı barınakları, gölün çekilmesiyle birlikte adeta işlevsiz konuma geliyor. Özellikle Adır Adası'nın hemen karşısındaki balıkçı limanı, gölün çekilmesiyle birlikte karaya çıktı. Dolayısıyla en büyük sorun balıkçı limanlarında yaşanıyor" dedi.

'BALIKÇILIK BİZİM EKMEK KAPIMIZ'

30 yıldır balıkçılık yapan Ahmet Çıkla ise balıkçı barınağının yarısından fazlasının karaya çıktığını belirterek, şunları söyledi:

"O yüzden göle balık avlamaya çıkamıyoruz. Teknelerimiz karaya oturmuş durumda. Zorluk çekiyoruz. Yetkililerden balıkçı barınağımızın, limanımızın içinin derinletilmesini talep ediyoruz. Bu konuda Ulaştırma Alt Yapı Bakanlığı'na dilekçe de verdik. Şu ana kadar bize geri dönüş olmadı. Sayın Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan vekilimizden de talebimiz, balıkçı barınağımızın bir an önce içinin derinletilmesidir. Bize 50 metrelik bir rıhtım yapsınlar. Limanın giriş ve çıkışlarında zorluk çekiyoruz. Teknelerimiz giriş ve çıkışlarda karaya oturmaktadır. Tekneyi çıkarmak için bazen 2 saat uğraşıyoruz, Çıkartsak dahi tekne ile limana yanaşamıyoruz. Son iki yıldır Van Gölü suyu çok çekildi. Diyebilirim ki, 2 metre seviye aşağı indi. Bu durumda da sığ olan yerler daha da çok çekiliyor. Yetkililerden yardım talep ediyoruz. Mahallemizin tamamı geçimlerini balıkçılık yaparak sağlıyor. O yüzden balıkçı limanımızın derinletilmesini talep ediyoruz." .

'GÖLE AÇILAMIYORUZ'

Balıkçı Murat Ayseli de bölgede 20 yıldır balıkçılık yaptığını ifade ederek, "Göldeki su seviyesinin düşmesi bizim için büyük bir problem oldu. Kuraklık gerçekten bize zarar verdi. Bizim limanda suların geri çekilmesiyle birlikte teknelerimiz karaya oturdu. Limanımız gerçekten bitme derecesinde. Yetkililere sesleniyoruz. Biz mağduruz. Bu konuda bize yardımcı olun. Göle açılamıyoruz, balıkçılık yapamıyoruz. Balıkçılık bizim ekmek kapımız. Şu an zor durumdayız." diye konuştu. 

DHA

Anahtar Kelimeler:
Balıkçı Tekneleri Karaya OturduVan Gölü
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