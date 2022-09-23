VMD Başkanı Başli: Devletimizin desteklerini talep ediyoruz

ANKARA - Vergi Müfettişleri Derneği (VMD) Başkanı Ahmet Halis Başli, “Kamu personel hiyerarşisi içinde doğrudan Bakan’a bağlı olarak görev icra eden Vergi Müfettişleri ve aynı zamanda diğer denetim birimleri, gelinen süreçte başta maaş, tazminat ve ek gösterge anlamında çok geri kalmış durumdalar. Maddi anlamda yaşanan bu eksiklik meslek mensuplarının kamudan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Özlük haklarımızın geliştirilmesi noktasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan ve göreve geldiğinden beri ilgilerini bizlerden esirgemeyen Sayın Bakanımız Nurettin Nebati ile devletimizin ilgili erkânlarından desteklerini talep ediyoruz” dedi.





VMD Başkanı Ahmet Halis Başli beraberindeki heyetle birlikte Ankara’da düzenledikleri toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Burada konuşan VMD Başkanı Başli, vergi Müfettişlerinin mesleğe giriş tarihinden itibaren fiilen 3 ile 5 yıl süren zorlu eğitimlere ve bu eğitimler sonucu düzenlenen sınavlara tabi tutulduklarını söyledi. Başli, “Başta mevzuat, denetim ve liyakat olmak üzere her anlamda devletin en önemli ve en yetkin denetim gücünü temsil etmektedirler. Bu anlamda yıldan yıla artan bir vergi inceleme sayısı ve tarhı istenen vergi ve vergi cezası grafiği karşımıza çıkmaktadır. Kısaca sizlere vergi incelemelerinin neticelerinden bahsetmek gerekirse, Vergi Müfettişleri tarafından 2021 yılında 54 bin 065 mükellef incelenmiş, 66,2 milyar TL matrah farkı bulunmuş, 24,2 milyar TL vergi tarhı istenilmiş ve 50,8 milyar TL vergi cezası tarhiyatı önerilmiştir. Son beş yılda ise toplam 230 bin 983 mükellef incelenmiş, 310,1 milyar TL matrah farkı bulunmuş, 74,1 milyar TL vergi tarhı istenilmiş ve 148,9 milyar TL vergi cezası tarhiyatı önerilmiştir” diye konuştu.





‘ÖNEMLİ GÖREVLER ÜSTLENMEKTEDİRLER’





VMD Başkanı Başli, vergi müfettişlerinin önemli görevler üstlendiğini ifade ederek, “Vergi Müfettişleri, vergi incelemeleri, denetim ve soruşturma görevlerinin yanı sıra, başta FETÖ olmak üzere, terörün finansmanının engellenmesi, esasında millete ait olan para ve mal varlıklarının kayıt altına alınması, raporlanarak devlete iade edilmesi, basına Demir Yumruk Operasyonu olarak yansıyan son yılların en büyük mali operasyonu başta olmak üzere birçok mali suç operasyonlarının icra edilmesi, Enflasyonla Mücadele Timi olarak bilinen enflasyonla mücadelede fiili envanter, stok ve fiyat çalışmalarının sahada yönetilmesi ve icra edilmesi gibi birçok kritik öneme sahip işlerde görev aldılar ve bu görevlerine halen devam etmektedirler. Aynı zamanda Vergi Denetim Kurulu bünyesinde yetiştirilen Vergi Müfettişleri, Devlet Denetleme Kurulu (DDK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), Vergi Konseyi ve benzeri kurum ve kuruluşlarda ve tüm bakanlıkların üst düzey yöneticiliklerinde çok önemli görevler üstlenmektedirler. Malumunuz üzere dünyayı etkisi altına almış olan ekonomik buhranda Türkiye için Vergi Müfettişleri, ekonomi politikalarının yürütülmesi, vergi politikalarının geliştirilmesi ve icra edilmesi, gelir dağılımında adaletin sağlanması hususlarında ciddi görev almakta ve bu süreçte üzerine düşen tüm görevleri layıkıyla yerine getirmişlerdir ve getirmeye de devam edeceklerdir” dedi.





‘MAAŞ, TAZMİNAT VE EK GÖSTERGE ANLAMINDA ÇOK GERİ KALMIŞ DURUMDALAR’





VMD Başkanı Başli, vergi müfettişlerinin sektör araştırmalarının yanı sıra dijital dönüşüm birlikte ortaya çıkan Kripto Para, Dijital Yayıncılık ve sosyal medya gibi yeni sektörler hakkında da araştırmalar yapmak üzere kurulan ekiplerde görev yaptıklarını kaydederek, şunları söyledi:





“Sizlere şunu açık yüreklilikle ifade edebilirim ki, ülkemizde denetim dendiğinde, ‘şurada bir sorun var bunu kim çözer, kim araştırır, kim halleder dendiğinde, şöyle bir ekip kurulacak bu ekiplere kim liderlik yapar’ dendiğinde akla ilk gelen unvan Vergi Müfettişleridir. Elbette bu noktada gururlanmaktayız ve her daim millet için hayırlı olan her işte Vergi Müfettişleri olarak elimizi taşın altına koymaktan tereddüt etmeyeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanımızın özveri ile kurmuş ve bugüne getirmiş olduğu Vergi Denetim Kurulu’nun ve burada görevli Vergi Müfettişlerinin bugün ülkemiz ve devletimiz için ne denli önemi haiz oldukları ortadadır. Kamu personel hiyerarşisi içinde doğrudan Bakan’a bağlı olarak görev icra eden Vergi Müfettişleri ve aynı zamanda diğer denetim birimleri, gelinen süreçte başta maaş, tazminat ve ek gösterge anlamında çok geri kalmış durumdalar. Maddi anlamda yaşanan bu eksiklik meslek mensuplarının kamudan uzaklaşmasına neden olmaktadır. Bu sebeple azımsanmayacak sayıda Vergi Müfettişi mesleğinden istifa ederek özel sektörü tercih etmekte, devletimiz de yetişmiş insan gücünü kaybetmektedir. Ülke genelinde zorlu şartlarda görev yapan denetim birimlerinin özlük hakları konusunda en yakın zamanda hak ettikleri seviyeye ulaştırılacağı hususunda inancımız tamdır. Ve bu hususa ilişkin talebimizi buradan sizin aracılığınız ile tekrardan dile getirmek istiyoruz. Özlük haklarımızın geliştirilmesi noktasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’dan ve göreve geldiğinden beri ilgilerini bizlerden esirgemeyen Sayın Bakanımız Nurettin Nebati ile devletimizin ilgili erkânlarından desteklerini talep ediyoruz.”