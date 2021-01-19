Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 10
açık
Gazete Sayfaları İLAN Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1572
ALTIN
441.174
DOLAR
7.4375
STERLİN
10.1277
EURO
9.0197
Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli personel alacak
Sayıştay Başkanlığı 18 sözleşmeli...
İzmit Belediyesi'ne ait 30 adet daire satılacak
İzmit Belediyesi'ne ait 30...
İstanbul'da 75 gayrimenkulü kiraya veriliyor
İstanbul'da 75 gayrimenkulü kiraya...
İcradan satılık 52.300 m² fıstıklık
İcradan satılık 52.300 m²...

'Yağan kar, fındığın soğuklama ihtiyacını karşılayacak'

Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar, “Meteoroloji tarafından Karadeniz için hafif bir zirai don uyarısı verildi ama bu fındıkta çok tehlikeli bir durum değil. Çünkü yağan kar fındığın soğuklama ihtiyacını karşılıyor. Don mart ve nisan aylarında ürüne zarar verir” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
19 Ocak 2021 Salı 14:25
0 Okunma
'Yağan kar, fındığın soğuklama ihtiyacını karşılayacak'

Akar, yaptığı açıklamada,

Doğu Karadeniz Bölgesi'nin geçim kaynağı olan fındık için beklenen karın yağdığını ifade eden Giresun Fındık Araştırma Enstitüsü Müdürü Aysun Akar, fındığın çiçekleme (karanfil açma) döneminde yağan karın ilaç gibi geldiğini aktardı. Yüksek verimli ve kaliteli bir üretim için fındığın karanfil döneminde 350 saat ile bin 50 saat arasında soğuklamaya ihtiyaç duyulduğunu kaydeden Akar, “Fındık bitkisi neredeyse yılın 10 ayında yağış isteyen bir bitki. Yıllık ortalama sıcaklık 13 ila 16 derece arasında olmalıdır. Maksimum sıcaklık ise 36- 37 dereceyi geçmemeli. Yağışlar çok önemli fındıkta. Yağmur kadar kar da önemli. Çünkü bu sıcaklıklarda fındığın soğuklama ihtiyacı var. Bu yüzden de bizim için kar yağışı çok önemliydi. Bu anlamda yağan kar fındık üreticilerini de bizleri de sevindirdi” diye konuştu.

‘ZİRAİ DON ŞU ANDA FINDIKTA ÇOK TEHLİKELİ BİR DURUM DEĞİL’

Akar, meteoroloji tarafından Karadeniz için zirai don uyarısı verildiğini, ancak bunun şimdilik fındıkta tehlikeli bir durum olmadığına değinerek, “Karın yağması çok güzel. Çünkü yağan kar fındığın soğuklama ihtiyacını karşılıyor. Zirai don mart ve nisan aylarında ürüne zarar verir. Bizler yine de bu hafta sahaya çıkıp incelemelerimizi yapacağız. Kısmi de olsa karanfillerde özellikle etkilenme oldu mu ona bakmamız gerekiyor. Yapılan çalışmalarda bu dönemde karanfillerin de eksi 8 dereceye kadar dayaklı olduğu ortaya çıktı. Dinlenme dönemi ile fındığın yaprak tomurcuklarının açtığı aktif dönem karıştırılmamalı. Üreticilerimiz de bunu iyi bilmektedir" dedi. (GİRESUN)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yağan KarFındıkSoğuklamaGiresun Fındık Araştırma EnstitüsüAysun Akar
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzon’da, heyelanda 2 ev hasar gördü
Trabzon’da, heyelanda 2 ev hasar gördü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan Nur Vergin'in cenaze törenine katıldı
Kıyıkışlacık halkından ikinci liman tepkisi
Kıyıkışlacık halkından ikinci liman tepkisi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans