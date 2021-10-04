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Yarışlı Gölü'nde sonbaharla kuş popülasyonu da arttı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
04 Ekim 2021 Pazartesi 14:23
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Yarışlı Gölü'nde sonbaharla kuş popülasyonu da arttı

BURDUR - Burdur'da, kurak geçen yaz sonrası sonbaharla birlikte kaynak sularının yeniden toplandığı Yarışlı Gölü'nde, kuş popülasyonu da arttı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü'nce yürütülen yaban hayatının takibi ve biyolojik çeşitlilik izleme çalışmaları kapsamında Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü Tamer Yılmaz tarafından Yarışlı Gölü'nün güncel su kuşu popülasyonu tespiti yapıldı. Sonbaharla birlikte kaynak sularının yeniden toplandığı gölde kuş popülasyonunun da arttığı belirtildi. Flamingo başta olmak üzere birçok su kuşu türüne ev sahipliği yapan Yarışlı Gölü'nde çalışmalar sonucu 141 kuş türü tespit edildi. Yarışlı Gölü'nde, şu an binlerce angut, kılıçgaga, yeşilbaş ve çamurcun bulunuyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yarışlı GölüSonbaharKuş PopülasyonuBurdur
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