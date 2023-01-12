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Yarıyıl tatili için ek YHT seferleri konuldu

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, yarıyıl tatili dolayısıyla artan talepleri karşılamak amacıyla Ankara-İstanbul, Ankara-Konya arasında ilave YHT seferlerinin konulduğunu açıkladı.

12 Ocak 2023 Perşembe 12:38
Yarıyıl tatili için ek YHT seferleri konuldu

ANKARA - Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu ek seferlerle toplam 7 bin 152 ilave yolcu kapasitesi sağlanacağı belirtildi.

Bu yıl yarıyıl tatilinin 23 Ocak-3 Şubat'ta olacağı anımsatılan açıklamada, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğünün, yarıyıl tatili nedeniyle artan talepleri karşılamak amacıyla 21 ve 22 Ocak ile 3 ve 4 Şubat'ta Ankara-İstanbul ve Ankara-Konya arasında ek YHT seferleri koyduğu bildirildi.

Açıklamada ilave seferlerin Ankara-İstanbul için, Ankara’dan saat 10.15’te, İstanbul’dan 17.10’da, Ankara-Konya için ise Ankara’dan saat 10.30’da, Konya’dan ise 13.10’da hareket edeceği kaydedildi.

Toplam 16 ek seferin yapılacağı ifade edilen açıklamada, konvansiyonel hatlarda da gelen talep doğrultusunda kapasite artışı sağlanacağı vurgulandı.

AA

Anahtar Kelimeler:
Yarıyıl TatiliYHT Seferleri
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