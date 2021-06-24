'Yeni Yusufeli' ulaşımı için 4 viyadükte sona gelindi

ARTVİN - Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı bittiğinde su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yeriyle değişen yol güzergahlarına, 4 viyadük yapılıyor. Çalışmalarda sona gelindiğini söyleyen Karayolları 10’uncu Bölge Müdürü Mehmet Aşık, "Tekkale Viyadüğü, Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü olacak. Her şey yolunda giderse ekimde burayı trafiğe açmayı hedefliyoruz" dedi.



Yusufeli ilçesinde yapımı sürdürülen, 275 metre gövde yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, 'çift eğrilikli ince kemer baraj tipi' kategorisinde ise dünyanın 3'üncü en yüksek barajı olacak Yusufeli Barajı'nın yıl sonunda tamamlanması hedefleniyor. Türkiye sınırlarında 410 kilometrelik uzunluğa sahip Kuzeydoğu Anadolu’nun en büyük nehirlerinden olan Artvin’deki Çoruh Nehri üzerinde 26 Şubat 2013'te, dönemin başbakanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferansla temelini attığı Yusufeli Barajı ve Hidroelektrik Santrali (HES) projesinde, aralıkta su tutulmaya başlanacak. Barajda 558 megavat kurulu güce sahip santralle 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek. Türk mühendislerce inşa edilen baraj, ülke ekonomisine yıllık 2 milyar TL katkı sağlayacak.



DEVASA VİYADÜKLER YÜKSELİYOR



Yusufeli Barajı nedeniyle su altında kalacak ilçenin yeni yerleşim yeriyle değişen yol güzergahlarına kurulan devasa viyadüklerinde de çalışmalar sürüyor. Yusufeli’nin yeni yerleşim yerine, 4 büyük viyadükle ulaşılacak. 450 kişinin aralıksız çalıştığı viyadük inşaatları ‘dengeli konsol’ yöntemiyle yapılıyor. Büyük oranda tamamlanan viyadüklerde sona gelindi.



‘TÜRKİYE'NİN EN YÜKSEK AYAKLI İKİNCİ VİYADÜĞÜ OLACAK’



Viyadük çalışmaları hakkında bilgi veren Karayolları 10’uncu Bölge Müdürü Mehmet Aşık, “Tekkale Viyadüğü, Yusufeli - İspir Yolu'nu bağlıyor, 628 metre uzunluğunda ve dengeli konsol yöntemiyle inşa ediliyor. 144 çalışanımız var, çalışmalarımız hızlı bir şekilde devam ediyor ve artık bitme noktasına geldi. Bu viyadük, Konya'yla Antalya arasındaki 166 metre yüksekliğindeki Eğiste Viyadüğü'nün ardından Türkiye'nin en yüksek ayaklı ikinci viyadüğü olacak. Her şey yolunda giderse ekim ayında burayı trafiğe açmayı hedefliyoruz. Erzurum yolu üzerinde yapımı devam Şilenkar Viyadüğü, 534 metre uzunluğunda ve ayak yüksekliği 135 metredir. Viyadük, yine dengeli konsol yani iki ayağı karşılıklı birleştirme yöntemiyle inşa ediliyor. Yaklaşık 400 kişilik mühendis ve işçi kadrosuyla devam eden çalışmalarımızda artık sona yaklaştık. Ağustos ayı içinde de tamamen bitireceğiz. Son olarak Baraj Viyadüğü, Artvin-Erzurum-Yusufeli yollarını bağlayacak. 345 metre uzunluğunda, viyadük ayak yüksekliği ise 72 metredir. Burada da çalışmalarımız devam ediyor ve 2 ay içinde viyadüğü tamamlayıp, trafiğe açmayı hedefliyoruz. Çalışmaları süren Yusufeli Viyadüğü de 685 metre uzunluğunda ve en uzun ayak yüksekliği 147 metre. Çalışmalar, hızla devam ediyor” diye konuştu.