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'Yıldırım Bestler-17' operasyonu başlatıldı.

Hüseyin BAŞ
Hüseyin BAŞ
24 Aralık 2020 Perşembe 10:45
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'Yıldırım Bestler-17' operasyonu başlatıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Van'da 3 bin 251 personelin katılımıyla 'Yıldırım Bestler-17' operasyonu başlatıldı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yıldırım BestlerTerörOperasyon
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