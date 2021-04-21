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Yüksekova'da yayla yolunda 8 metre karla mücadele

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı Meydanbelek Yaylası yolunda, karla mücadele ekipleri 10 gündür zorlu bir çalışma yürütüyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
21 Nisan 2021 Çarşamba 15:25
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Yüksekova'da yayla yolunda 8 metre karla mücadele

HAKKARİ - Ülke genelinde hava sıcaklıkları artarken, dağlarla çevrili Hakkari Yüksekova'da ise halen kar manzaraları görülüyor. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Meydanbelek Yaylası'nda karlı  yolların açılması için de yoğun çalışma başlatıldı. İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova Şantiye Şefliliği karla mücadele ekipleri, çığ ve rüzgarın etkisiyle kar kalınlığının yer yer 8 metreyi aştığı bölgede, 10 gündür zorlu bir çalışma yürütüyor. İş makinelerinin kar kütleleri arasında adeta kaybolduğu bölgede çalışmalar sürüyor.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Yayla Yolu8 Metre KarMücadele
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