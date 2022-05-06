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Yunus Emre, kabri başında anıldı

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
06 Mayıs 2022 Cuma 14:54
Yunus Emre, kabri başında anıldı

ESKİŞEHİR - Büyük Türk mutasavvıfı ve halk ozanı Yunus Emre, Eskişehir'in Mihalıççık ilçesindeki kabrinde düzenlenen törende, dualarla anıldı.

Valilik, 'Yunus Emre Kültür ve Sanat Haftası' etkinlikleri kapsamında Mihalıççık ilçesi Yunus Emre Mahallesi'ndeki türbede, ölümünün 701'inci yıl dönümünde anma programı düzenledi. Programa Vali Erol Ayyıldız, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, DSP Genel Başkanı Önder Aksakal, AK Parti Eskişehir milletvekilleri Nabi Avcı, Emine Nur Günay, CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak, İYİ Parti Eskişehir Milletvekili Arslan Kabukçuoğlu ile çok sayıda kişi katıldı. Vali Ayyıldız ile beraberindekiler, Yunus Emre'nin 3 ayrı kabrini ziyaret ederek dua okudu. Kabre gül bırakan Vali Ayyıldız, “Vefatının üzerinden 7 asır geçmesine rağmen Yunus'un bıraktığı hoş seda, 7 iklim, 7 coğrafyada yankılanmaya ve gönülleri birleştirmeye devam ediyor. Bizlere ne mutlu ki Yunus Emre gibi gönül sultanları yetiştirmiş bir milletin, bir medeniyetin temsilcileriyiz” dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, zor günlerin geride bırakılacağını dile getirerek, “İçinden geçtiğimiz uzun ve karanlık tünelin ucunda, üzerinden 700 yılı aşan süre geçmesine rağmen Yunus Emre'nin ışık saçan sözleri umutlarımızı aydınlatıyor. Çare, inançların 'gericilik', milliyetçiliğin 'ırkçılık' olarak yaftalanması ve yeni çatışma sahaları oluşturmak değil. İslam'ın 'tehdit', menfaatler çatışmasını 'medeniyetler çatışması' olarak insanlığa yutturmaya çalışmak 'gerçek' de çözüm de değil. İçinde bulunduğumuz zor günleri geride bırakacağız. Bunun birçok yolu var. Kurtulacağız ama bunu sadece yardımlaşmayla, dayanışmayla ve Yunus Emre'nin 700 yıl öncesinden bugüne yansıttığı değerlerin etrafında birlik olarak başaracağız” diye konuştu.

DSP Genel Başkanı Aksakal ise Yunus Emre’nin mezhep ve din ayrılıklarının olduğu bir dönemde Allah sevgisini, din ile güzel ahlakla ilgili düşüncelerini yaymaya çalıştığını belirterek, Türk-İslam birliğinin kurulmasında büyük rol üstlendiğini söyledi.

Konuşmaların ardından ilahiler okundu. Törene katılanlara 'Yunus aşı' ikram edildi.

DHA

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Yunus EmreKabri Başında Anıldı
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