Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 9
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Magazin Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji TÜRKİYE SAĞLIK
BİST
1,819.23
ALTIN
688.51
DOLAR
11.77
STERLİN
15.88
EURO
13.40
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Alıyor
Afyon Kocatepe Üniversitesi Öğretim...
44 adet iş yeri satılacak
44 adet iş yeri...
Ankara'da kamu konutu satışı
Ankara'da kamu konutu satışı
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak
Öğretim Üyesi Alımı Yapılacak

Zeytinyağında hileye dikkat

Kilis'te, zeytin hasadının tamamlanmasıyla elde edilen yağın kilosu, 45 TL'den alıcı bulurken, uzmanlar da hileli ürünlere karşı uyarıyor. Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, "Dondurulan zeytinyağının dolaptan çıkarıldığında hızlıca erimesi sahte, blok şekilde erimesi ise hakiki olduğunu gösteriyor" dedi

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
23 Aralık 2021 Perşembe 11:25
0 Okunma
Zeytinyağında hileye dikkat

KİLİS - Uzmanların sağlıklı olduğu için tüketilmesi yönünde tavsiyede bulunduğu zeytinyağında satışlar, özellikle koronavirüs salgını döneminde arttı. Kilis'te 280 bin dekar alanda hasadı tamamlanan zeytinin yağa dönüştürülmesi ile 6 bin ton rekolte elde edildiğini belirten Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, tüketicileri uyardı ve kilosu 45 TL'den satılan zeytinyağının hileli olup olmadığını anlamanın yöntemlerine dikkat çekti. Özdemir, "Kilis ve Türkiye genelinde sahte zeytinyağına dikkat etmemiz gerekir. Fiyatların yüksek olması tağşiş zeytinyağı olayının yaygınlaşmasını sağlıyor. Buna karşı vatandaşlarımızın bilinçli olması gerekiyor. Hileli ürünü anlamanın farklı yöntemleri var. Öncelikle dondurulan zeytinyağının dolaptan çıkarıldığında hızlıca erimesi sahte, blok şekilde erimesi ise hakiki olduğunu gösteriyor. Bunun dışında en kolay yöntem bardağa konulacak zeytinyağına tuz ruhu katılmasıdır. Eğer tuz ruhu katıldıktan sonra zeytinyağı rengini koruyorsa bu hakiki zeytinyağıdır. Eğer rengi pembeleşiyorsa sahtedir" diye konuştu. 

'KESKİN KOKUSUNDAN DA ANLAŞILIR'

Kilis Organik Zeytin Üreticileri Birliği Başkanı Hüseyin Polat ise bu yıl zeytinyağının veriminin yüksek olduğunu söyledi. 100 kilo zeytinden 30-35 kilo yağ elde edildiğini anlatan Polat, sağlık açısından tüketilmesini tavsiye ettikleri zeytinyağının keskin kokusunun bile sahte olup olmadığını anlamaya yeterli olduğunu belirtti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZeytinyağıHile
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bartın'da 28 köy yolu kardan kapalı; 55 köyde elektrik yok
Bartın'da 28 köy yolu kardan kapalı; 55 köyde elektrik yok
Bihter'i öldüren eşine ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi
Bihter'i öldüren eşine ikinci kez iyi hal ve tahrik indirimi
Digivega’ya Kristal Elma!
Digivega’ya Kristal Elma!
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans