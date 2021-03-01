Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
az bulutlu
Gazete Sayfaları GÜNCEL Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul
BİST
1503
ALTIN
407.657
DOLAR
7.2648
STERLİN
10.1204
EURO
8.7509
Kitap ve puzzle baskısı satın alınacak
Kitap ve puzzle baskısı...
Nişantaşı Üniversitesi 251 öğretim üyesi alacak
Nişantaşı Üniversitesi 251 öğretim...
Sarıyer-Ayazağa arsa satışı karşılığı gelir paylaşımı ihale ilanı
Sarıyer-Ayazağa arsa satışı karşılığı...
Çatalca'da icradan satılık tarla
Çatalca'da icradan satılık tarla

Zonguldak'ta vaka sayıları artışa geçti

Zonguldak'ta, günlük koronavirüs vaka sayılarının 30'lardan 75'lere çıkması endişelendirdi. Mutasyonlu 35 vakanın görüldüğü kentte sık sık tedbirlere uymaya devam edilmesi için uyarıları yapılıyor.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
01 Mart 2021 Pazartesi 15:30
0 Okunma
Zonguldak'ta vaka sayıları artışa geçti

ZONGULDAKKoronavirüs salgınının başlangıcında vaka sayılarıyla gündeme gelen kentte, günlük vaka sayıları, 2021 yılının ilk 2 ayında günlük 30'lara kadar düşmüştü. Yoğun bakım ünitelerinde de ciddi hasta azalışları oldu. Şubat ayı sonu itibariyle ise vaka sayıları tekrar tırmanışa geçti. Günlük vaka sayısı 75'leri buldu. Mutasyonlu virüs vaka sayısı ise 35 oldu. Zonguldak Valiliği ve İl Sağlık Müdürlüğü, halkı tedbirlere uymaları yönünde uyarılarına devam ediyor. Valilik tarafından oluşturulan ekipler, kentin birçok noktasında sık sık denetimler yaparak tedbirlere uymayanlara cezai işlem uyguluyor.

Bankada bir işi için kent merkezine gelmek zorunda olduğunu ifade eden Safiye Beklen, kendisinin tedbirlere uyduğunu ve sosyal mesafeye mutlaka dikkat edilmesi gerektiğine dikkat çekti. 

Kadir Arı ise insanların sorumsuz davrandığını düşündüğünü ifade ederek, “Ben bu konudan bir vatandaş olarak rahatsızım. İnsanlar daha sorumlu hareket etmeli. Ben 69 yaşındayım, bana verilen süre içerisinde bir şeyleri tamamlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

Vatandaşların tedbirleri yumuşattığını gözlemlediğini anlatan Filiz Çiftçi ise, "Herkes tedbirini alıp sosyal mesafe ve maske kuralına uyarsa bir sıkıntı kalmayacaktır. Görüyorum şimdi maske yok, mesafe yok. Cumartesi ve pazar sokakta gezilmeye yine devam ediliyor. Biz de bu sorumsuzluğun yüzünden çift maskeli geziyoruz" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakVaka SayısıKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A400M'nin retrofit faaliyetleri Kayseri'de yapılıyor
A400M'nin retrofit faaliyetleri Kayseri'de yapılıyor
Sanayi yapılarında depremin etkileri 'TSE K 118 Belgesi' ile ortadan kaldırılacak
Sanayi yapılarında depremin etkileri 'TSE K 118 Belgesi' ile ortadan kaldırılacak
Irk köpeklere VIP eğitim
Irk köpeklere VIP eğitim
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans