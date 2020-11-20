Galeriler Videolar Yazarlar İŞ İLANLARI
Antalya 18
parçalı bulutlu
Gazete Sayfaları Röportaj Foto Galeri Son Dakika Öne Çıkan Manşet Kültür ve Sanat Bilim ve Teknoloji Türkiye Tanıtım Yazıları İstanbul Magazin
BİST
1325
ALTIN
455.868
DOLAR
7.5964
STERLİN
10.0957
EURO
9.0071
Bursaspor, Adanaspor'u ağırlıyor
Bursaspor, Adanaspor'u ağırlıyor
A Milli Basketbol Takımı’nda Ufuk Sarıca dönemi sona erdi
A Milli Basketbol Takımı’nda Ufuk...
Esenyurt'ta damat kaynanasını bıçakladı
Son Dakika
Esenyurt'ta damat kaynanasını bıçakladı
İçişleri: 2 terörist etkisiz hale getirildi
Son Dakika
İçişleri: 2 terörist etkisiz hale...

‘Zonguldak’taki yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu'

Zonguldak'ta, vaka sayılarındaki artış alarm vermeye başladı. Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Hasan Tosun, “Zonguldak genelindeki hastanelerde de yoğun bakım üniteleri, yüzde 100 doluluk oranıyla çalışmaya başladı” dedi.

Filiz ARGUT
Filiz ARGUT
20 Kasım 2020 Cuma 14:37
0 Okunma
‘Zonguldak’taki yoğun bakım üniteleri yüzde 100 dolu'

ZONGULDAK - Zonguldak kent merkezi ve ilçelerinde koronavirüs vakalarındaki hızlı artış dikkat çekiyor. 600 bin nüfuslu kentte, alınan tüm önlemlere ve yapılan tüm uyarılara karşın vaka sayısındaki artış nedeniyle hastanelerde yoğun bakım üniteleri, yüzde 100 doluluk oranıyla çalışmaya başladı.

Türk Kızılay'ın maske bağışı sırasında konuşan Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Hasan Tosun, kent genelindeki hastanelerin yoğun bir dönemden geçtiğini söyledi. Halkı tedbirleri daha sıkı uygulamaya davet eden Tosun, "Türkiye çapında yoğunluğu görüyorsunuz. Zonguldak ilimiz ve hastanemiz çok yoğun. Zonguldak ilinde yoğun bakım olarak neredeyse yüzde 50’ye yakın kapasiteyle yüzde 100 doluluk oranında çalışmaktayız. Vatandaşların pandemi döneminde hassasiyetlerinin çok daha artarak devam etmesi gerektiğini düşünüyorum. Bakanlığımız da açıkladı, tedbirlerin ağırlaşacağı malum. Bu arada sağlıkçılarımızın yükü bir iken ona çıktı. Sağlıkçıların bulaş riski vatandaşlara göre 10-15 kat fazla. Onun için bazı aksaklıklar olabiliyor. Acilde hastalar bekleyebiliyor ama şu ana kadar çözümsüz bir durum olmadı. Planlamalar yapılıyor. Zor bir dönemden geçiyoruz. Sağlık çalışanlarımıza çok teşekkür ediyorum." dedi.

Vatandaşlardan Murat Coşgun, kısıtlamaların daha sert uygulanması gerektiğini ifade ederek, "İnsanlar dikkat etmesi gerekiyor. Son zamanlarda bölgemizde çok artış var. Eskisinden daha çok dikkat etmemiz gerekiyor. İkinci bir dalgayı yaşıyoruz." dedi.

Fatma Çolak ise halkın tedbirlere uymadığını söyleyerek, "İnsanlarımız çok dikkatsiz. Maskeler kollarında, ellerinde. Bunu takmadığımız sürece hiçbir zaman düzelmez bu. Alışveriş merkezilerinde insanlar birbirine sürtünüyor. Sokaklarda durum kötü" diye konuştu.

Bu arada, kent genelinde son 7 günde yapılan denetimlerde 29 iş yerine uyarı, 8 iş yerine ikinci uyarı ve ceza, 41 iş yerine izolasyon cezası kesildi. Karantina altında olanlar ise 18 bin 168 kez denetlendi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
ZonguldakYoğun Bakım üniteleriYüzde 10 Dolu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Akdeniz'i etkisi altına alan Aslan balığında 'kısmi felç' tehlikesi
Akdeniz'i etkisi altına alan Aslan balığında 'kısmi felç' tehlikesi
Tekirdağ'da depreme dayanıksız 90 bina ile 7 okula yıkım kararı
Tekirdağ'da depreme dayanıksız 90 bina ile 7 okula yıkım kararı
İçişleri: 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri: 2 terörist etkisiz hale getirildi
﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans