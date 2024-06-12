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Sektörlerinde en fazla ihracat yapan ve listeye girme başarısı gösteren firmaların ödüllerini hafta sonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende aldığını anımsatan Çavuşoğlu, "Bölgemizde faaliyet gösteren BAİB üyesi 15 firma listeye girdi. Firmalar gerçekleştirdikleri ihracatla bölgemizin ve ülkemizin ekonomisine güç kattı. Firmalarımızı tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, yaptğı açıklamada, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından her yıl gerçekleştirilen Türkiye'nin ilk 1000 ihracat çı firması araştırmasının tamamlandığını belirtti.

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