Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Zirvesi nedeniyle bulunduğu Litvanya'nın başkenti Vilnius'da, İsveç Başbakanı Ulf Kristersson ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le üçlü görüşme gerçekleştirdi.

Türkiye, İsveç ve NATO'nun Litvanya'nın başkenti Vilnius'taki üçlü görüşmesi sonrası yapılan açıklamada, Türkiye'nin, İsveç'in NATO'ya Katılım Protokolleri'ni TBMM'ye sevk edeceği belirtildi.

Türkiye, İsveç ve NATO görüşmesinde, müttefikler arasında yapılan anlaşma merak konusu oldu.

İsveç basınında yer alan haberlere göre İsveç ve Türkiye arasındaki anlaşmanın maddeleri şöyle:

1. İsveç geçtiğimiz yıl anayasasını, yasalarını değiştirdi ve PKK'ya karşı terörle mücadelesini önemli ölçüde genişletti. İsveç ayrıca Türkiye'ye silah ihracatına yeniden başladı ve bunların tümü geçen yıl Madrid'de yapılan NATO zirvesinde kararlaştırılan adımlardı.

2. İsveç ve Türkiye, Madrid'deki anlaşmaya göre iş birliğini sürdürme ve bakanlar seviyesinde yeni bir güvenlik iş birliği kurma konusunda anlaştı. Güvenlik Anlaşması adı verilen bu iş birliği, çeşitli şekillerde terörle mücadeleyi amaçlayacaktır. İsveç ayrıca YPG/PYD ve FETÖ örgütlerine destek vermeyeceğini de taahhüt ediyor.

3. Hem İsveç hem de Türkiye, terörle mücadelenin, İsveç'in NATO'ya başvuru sürecinden daha uzun soluklu bir çaba olduğu konusunda hemfikirdir. Jens Stoltenberg, NATO'nun terörizmin her biçimini kategorik olarak kınadığını ve NATO'nun bu alandaki çalışmalarını yoğunlaştıracağını teyit ediyor.

4. NATO, Türkiye ve İsveç, müttefikler arasındaki savunma ticaretine veya yatırımlarına karşı herhangi bir kısıtlama, engel veya yaptırım olmaması ilkesini kabul etmektedir. Varsa, ortadan kaldırılmaları gerekir.

5. İsveç ve Türkiye, her iki ülkenin de aralarındaki ticaret ve yatırımı artıracak fırsatları en üst düzeye çıkarması gereken bir ekonomik iş birliğinin oluşturulması gerektiği sonucuna varmışlardır.

6. İsveç, Türkiye'nin AB'ye katılım girişimini aktif olarak desteklemeli, Türkiye ile AB arasındaki gümrük birliğinin modernizasyonuna katkıda bulunmalı ve Türk vatandaşlarının AB'ye vize sürecini kolaylaştırmalıdır.

HABER:DUHA SENA OSKAY