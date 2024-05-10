Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, hazırlanan turizm master planının iyi bir şekilde işletilmesiyle bölgenin turizmden alacağı payı katlayacağını söyledi.

Kara yolunun düzenlenmesi başta olmak üzere pek çok yatırımın bölgenin cazibe merkezi olması için yapıldığını ifade eden Sezer, şunları kaydetti:

"Enez - Keşan kara yolunun ihalesi yapıldı. Bugün, yarın başlayacaklar. Yolla birlikte burada büyük bir köprü yapılacak. Bu bölgeye yazın 400-500 bin nüfus geliyor. Bizim ana yolla sahil arasındaki yolları da hızlı bir şekilde iyileştirmemiz ve yeniden yapmamız lazım. Bu bölge, Türkiye'nin parlayan bir yıldızı olacak. Eğer şu master planını biz düzgün bir şekilde işletebilirsek, yerine getirebilirsek, adam akıllı tesislerle, altyapıyla burayı bezeyebilirsek Keşan hattı, dediğim gibi Türkiye'nin en güzide yeri olacak.

Yani arkadaşlarımız şimdi 200 kilometrelik mavi yeşil yol şeridine çalışıyorlar. İnsanlar kış ve yaz buraya gelsinler, bisiklet yoluyla, yaya yoluyla araç yoluyla sahil yoluna 200 yüz kilometre bandını Türkiye'nin en güzel yolu olarak yapalım. Büyük işlere talip olalım, küçük işleri zaten hallederiz inşallah."