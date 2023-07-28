İstanbul
Haber: Ayşegül Bedir Akosman
Foto: UEFA
2023-24 sezonunun açılmasıyla birlikte Türkiye, Avrupa kupalarında boy göstermeye başladı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor Avrupa arenasında bu sezon bayrak yarışını sürdürecek.
Dün akşam Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup etmesinin ardından UEFA, ülke puanı sıralamasını güncelledi. Peki Türkiye sıralamada kaçıncı oldu?
UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Zimbru'yu 5-0'la geçmeyi başardı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.
Organizasyondaki bir diğer temsilcimiz Adana Demirspor ise deplasmanda CFR Cluj ile 1-1 berabere kaldı.
Alınan bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke sıralamasında 12'nci sıraya yükseldi.
UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ise şöyle:
1- İngiltere: 86.928
2- İspanya: 73.427
3- İtalya: 69.284
4- Almanya: 67.267
5- Hollanda: 51.300
6- Fransa: 50.581
7- Portekiz: 45.316
8- Belçika: 34.600
9- İskoçya: 29.650
10- İsviçre: 27.975
11- Avusturya: 27.800
12- Türkiye: 27.350
13- Sırbistan: 26.375
14- Ukrayna: 23.900
15- Norveç: 23.625
Temsilcilerimize Avrupa kupalarında başarılar diliyoruz.