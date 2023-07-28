İstanbul

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

2023-24 sezonunun açılmasıyla birlikte Türkiye, Avrupa kupalarında boy göstermeye başladı. Temsilcilerimizden Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Adana Demirspor Avrupa arenasında bu sezon bayrak yarışını sürdürecek.

Dün akşam Beşiktaş'ın Dolmabahçe'de Arnavutluk ekibi Tirana'yı 3-1 mağlup etmesinin ardından UEFA, ülke puanı sıralamasını güncelledi. Peki Türkiye sıralamada kaçıncı oldu?

UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeki temsilcilerimizden Fenerbahçe sahasında Zimbru'yu 5-0'la geçmeyi başardı.



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında Zalgiris ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı.



Organizasyondaki bir diğer temsilcimiz Adana Demirspor ise deplasmanda CFR Cluj ile 1-1 berabere kaldı.

Alınan bu sonuçların ardından Türkiye, UEFA ülke sıralamasında 12'nci sıraya yükseldi.

UEFA ülke puanı sıralamasında son durum ise şöyle:



1- İngiltere: 86.928

2- İspanya: 73.427

3- İtalya: 69.284

4- Almanya: 67.267

5- Hollanda: 51.300

6- Fransa: 50.581

7- Portekiz: 45.316

8- Belçika: 34.600

9- İskoçya: 29.650

10- İsviçre: 27.975

11- Avusturya: 27.800

12- Türkiye: 27.350

13- Sırbistan: 26.375

14- Ukrayna: 23.900

15- Norveç: 23.625

Temsilcilerimize Avrupa kupalarında başarılar diliyoruz.