ASTANA AA- Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Uluslararası Astana Hub Teknoparkı ev sahipliğinde Kazak-Türk Bilgi Teknolojisi İş Forumu başladı.

Türk ve Kazak teknoloji şirketleri arasında B2B görüşmelerinin yapıldığı forumda Türkiye'nin önde gelen teknoloji firmaları ve teknoparkları ürünlerini tanıtıyor.

Uluslararası Astana Hub Teknoparkı Genel Müdürü Magcan Madiyev, AA muhabirine yaptığı açıklamada, foruma Türkiye'den 50'den fazla teknoloji şirketinin katıldığını ve onları burada ağırlamaktan mutluluk duyduklarını söyledi.

Madiyev, forumun geçen yıl iki ülkenin ilgili bakanlıkları arasında imzalanan işbirliği anlaşması çerçevesinde düzenlendiğini belirterek "Bu sektörde karşılıklı işbirliğini geliştirmek istiyoruz. Sonuçta her iki tarafı birbirimizin pazarı ilgilendiriyor. Bizim için Türk pazarı Avrupa'ya açılan bir kapı niteliğinde Kazakistan pazarı da Türk firmaları için Orta Asya ve bu coğrafyaya açılmasına imkan sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Temel amaç ürün tanıtımı ve ülkemiz adına ihracat yapmak"

Bilkent Cyberpark Genel Müdürü Faruk İnaltekin, etkinliğe yüksek teknoloji, yazılım ve savunma sanayisi alanında faaliyet gösteren 16 firmayla katıldıklarını belirterek "Temel amaç ürün tanıtımı ve ülkemiz adına ihracat yapmak. Ülkemizin savunma sanayi, finansal teknolojiler, büyük veri, siber güvenlik gibi alanlarda ürün üreten firmalarının Kazakistan pazarına girişini sağlamak." ifadesini kullandı.

İnaltekin, bunun için buradaki büyük sektör oyuncuları ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla görüşmeler yaptıklarını anlatarak "Kazakistan'da bizim ürünlerimize çok ciddi bir ilgi olduğunu gördük." diye konuştu.

"Kazakistan ile 'kazan kazan' prensibine dayalı olarak işbirliğine hazırız"

Meteksan Savunma Uluslararası Satış Yöneticisi Ödül Öden de Türkiye'nin en büyük savunma sanayi ürünleri üreten firmalarından biri olarak ata yurdu Kazakistan ile "kazan kazan" prensibine dayalı işbirliğine hazır olduklarını bildirdi.

"Ulaq" isminde Türkiye'nin ilk insansız deniz aracını yaptıklarını ve bunun yanı sıra radar, sınır gözetim, lazer ve elektro optik, haberleşme sistemleri ile platform simülatörleri gibi 6 ana aktivite alanında ürünler ürettiklerini aktaran Öden, şunları kaydetti:

"Kazakistan, sınırları çok geniş bir ülke. Sınır güvenliğine yönelik kullandığımız radarlarımız var. İnsanları 4 kilometreden araçları ise 10-12 kilometreden tespit edebilme yeteneğine sahip. Yani biz ürünlerimizi, teknolojilerimizi memnuniyetle paylaşmaya hazırız."