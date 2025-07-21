GÜNAYDIN DOSTLARIM!
İYİ HAFTALAR KIBRIS BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMINDAN!
KKTC’NE ve SN.CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR’A YÜREKTEN TEŞEKKÜRLER;ÇOŞKULU “20 TEMMUZ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜK BAYRAMI 51.YILI
KUTLAMALARI”için…
Uzun zamandır böyle muhteşem resmi tören geçidi görmemiştim…
Özellikle emekli “TÜRK MUKAVEMET TEŞKİLATI ÜYELERİ”,GEÇİT TÖRENİNDE iken ağladım;
TÜRK BAYRAĞI ve KIBRIS BAYRAĞI’NI yanyana görünce ağladım!
Gazileri görünce ağladım!
Askerler geçerken ağladım!
YANİ VATAN İÇİN CAN VEREBİLECEK OLANLARA AĞLADIM!
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Bu TÖREN VE KUTLAMALAR GÖSTERDİ Kİ:
“MUVAFFAKİYETLER BÜTÜN MİLLETİN TEVHİDİ-İ MESAİSİ NETİCESİDİR”!
(“BAŞARILAR BÜTÜN ULUSUN BİRLEŞMESİNİN SONUCUDUR!”)
Şubat 1923-MUSTAFA KEMAL ATATÜRK…
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BU KUTLAMALARI HAK EDEREK ALAN KKTC VATANDAŞLARINI YÜREKTEN KUTLUYORUM.
Rahmetli RAUF DENKTAŞ,FAZIL KÜÇÜK,BÜLENT ECEVİT,NECMETTİN ERBAKAN ve TÜM GEÇMİŞ VATANI İÇİN CANINI VEREN ŞEHİTLERİ minnet ve saygı ile anıyorum .
ELBETTE BENDEKİ RUH HALİNİN,VATANSEVERLİĞİN BEDENE BÜRÜNMÜŞ MEVCUDİYETİ OLAN ULU ÖNDER MUSTAFA KEMAL ATATÜRK VE SİLAH ARKADAŞLARINI,ÖZGÜR TÜRKİYEM DE YAŞAMA İMKANI BAHŞETTİKLERİ İÇİN SAYGI,MİNNET VE ÖZLEMLE ANIYORUM…
Ve ELBETTE BUGÜNLERDE 1915 olaylarının sorumlusu olarak dillendirilen ve HAİN DİLLERCE SUÇLANAN İTTİHAT TERAKKİ KURUCULARI,
ENVER PAŞA,TALAT PAŞA ve CEMAL PAŞA’YI VATANSEVERLİKLERİNİ HATIRLATIP SAYGI İLE YAD EDİYORUM…
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Ve yine ATATÜRK sözü ile bitireceğim yazımı:
“MEVCUDİYET-İ MİLLİYEMİZE DÜŞMAN OLANLARA DOST OLMAYALIM!!”
(“ULUSAL VARLIĞIMIZA DÜŞMAN OLANLARA DOST OLMAYALIM!”)1923.
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TÜRKÜN TÜRKTEN BAŞKA DOSTU YOKTUR!
NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE!