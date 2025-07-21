Merhaba dostlar tekrar KIBRIS’TAN!

HAVA SICAK 20 TEMMUZ 1974 tarihi daha da sıcaktı eminim!

KIBRIS’I ve hissettiklerimi sonra anlatacağım!

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ÖNCE İLAHİ ADALET diyeceğim:

Her yanlış ortaya çıkar;

Herkes haksızlık yaptığında ya özür dilemek zorunda kalır ya da yanıldığını-kandırıldığını itiraf eder.

Önce yanıldığımızı itiraftan başlayalım.

Daha önce LOZAN BAĞIMSIZLIK ANLAŞMASI ve MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ’ni eleştirenler;RUSYA-UKRAYNA savaşı sırasında ve YUNANİSTAN ile kapışır iken (EGE ADALARIMIZ hususunda )her ikisini de ANLADILAR-ANLATTILAR!

ANLAŞMA KOŞULLARINA UYACAKLARINI ve DIŞ İLGİLİ ÜLKELERİN DE UYMASINI ve GEREKİRSE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE GİDECEKLERİNİ BİLDİRDİLER!



28 Şub 2022 tarihinde DIŞ İŞLERİ SAYIN BAKANI ;”Bu durumda da tabii biz tarafların birisi hangisi olursa Rusya da olabilir, Ukrayna da burada biz bu durumda Montrö Antlaşması'nı uygularız...”dedi.

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20 Temmuz 1936 tarihinde

Montreaux Boğazlar Sözleşmesi taraf ülkelerce imzalandı.

KUTLU OLSUN-HATIRLANSIN!

20 Temmuz 1936'da boğazlar üzerindeki kısıtlamaların tamamen kaldırılması ve boğazlar bölgesinin güvenliğinin Türkiye Cumhuriyetine verilmesi içeriği ile Montrö şehrinde imzalanır sözleşme;bu nedenle imzalandığı şehrin adını alır.

Bu sözleşme 1923 yılı 24 Temmuzunda imzalanan Lozan Antlaşmasının devamıdır aynı zamanda ...

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Günümüzde yaşadığımız olağanüstü koşullarda biz Türk Milleti olarak:

1923'te kurulan,hukuk devleti,hukuk üstünlüğü,

temel hak ve özgürlüklerin her şeyin üzerinde olduğu ilkesini benimsemiş;

laik-sosyal hukuk devletinin esas alındığı

“Cumhuriyet yönetim biçiminde” yaşayacağımıza;

inancımız-isteğimiz-azmimiz tamdır.

Yolumuz her daim ATATÜRK’ÜN ışıklı yolu;

Bizi koruyacak olan da her zaman olduğu gibi yine YÜCE ALLAHTIR!

Tabii aklımızı kullanmak şartı ile…

MONTRÖ ANLAŞMASI 20 TEMMUZ 1936 yılında imzalandı;KUTLU OLSUN-HATIRLANSIN!