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Merhaba dostlar tekrar KIBRIS’TAN!

HAVA SICAK 20 TEMMUZ 1974 tarihi daha da sıcaktı eminim!

KIBRIS’I ve hissettiklerimi sonra anlatacağım!

ÖNCE İLAHİ ADALET diyeceğim:

Her yanlış ortaya çıkar;
Herkes haksızlık yaptığında ya özür dilemek zorunda kalır ya da yanıldığını-kandırıldığını itiraf eder.

Önce yanıldığımızı itiraftan başlayalım.
Daha önce LOZAN BAĞIMSIZLIK ANLAŞMASI ve MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ’ni eleştirenler;RUSYA-UKRAYNA savaşı sırasında ve YUNANİSTAN ile kapışır iken (EGE ADALARIMIZ hususunda )her ikisini de ANLADILAR-ANLATTILAR!
ANLAŞMA KOŞULLARINA UYACAKLARINI ve DIŞ İLGİLİ ÜLKELERİN DE UYMASINI ve GEREKİRSE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE GİDECEKLERİNİ BİLDİRDİLER!

28 Şub 2022 tarihinde DIŞ İŞLERİ SAYIN BAKANI ;”Bu durumda da tabii biz tarafların birisi hangisi olursa Rusya da olabilir, Ukrayna da burada biz bu durumda Montrö Antlaşması'nı uygularız...”dedi.

20 Temmuz 1936 tarihinde
Montreaux Boğazlar Sözleşmesi taraf ülkelerce imzalandı.
KUTLU OLSUN-HATIRLANSIN!

20 Temmuz 1936'da boğazlar üzerindeki kısıtlamaların tamamen kaldırılması ve boğazlar bölgesinin güvenliğinin Türkiye Cumhuriyetine verilmesi içeriği ile Montrö şehrinde imzalanır sözleşme;bu nedenle imzalandığı şehrin adını alır.

Bu sözleşme 1923 yılı 24 Temmuzunda imzalanan Lozan Antlaşmasının devamıdır aynı zamanda ...
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Günümüzde yaşadığımız olağanüstü koşullarda biz Türk Milleti olarak:
1923'te kurulan,hukuk devleti,hukuk üstünlüğü,
temel hak ve özgürlüklerin her şeyin üzerinde olduğu ilkesini benimsemiş;
laik-sosyal hukuk devletinin esas alındığı
“Cumhuriyet yönetim biçiminde” yaşayacağımıza;
inancımız-isteğimiz-azmimiz tamdır.

Yolumuz her daim ATATÜRK’ÜN ışıklı yolu;
Bizi koruyacak olan da her zaman olduğu gibi yine YÜCE ALLAHTIR!
Tabii aklımızı kullanmak şartı ile…

MONTRÖ ANLAŞMASI 20 TEMMUZ 1936 yılında imzalandı;KUTLU OLSUN-HATIRLANSIN!

Whatsapp Image 2025 07 20 At 19.06.13