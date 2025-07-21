Merhaba dostlar tekrar KIBRIS’TAN!
HAVA SICAK 20 TEMMUZ 1974 tarihi daha da sıcaktı eminim!
KIBRIS’I ve hissettiklerimi sonra anlatacağım!
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ÖNCE İLAHİ ADALET diyeceğim:
Her yanlış ortaya çıkar;
Herkes haksızlık yaptığında ya özür dilemek zorunda kalır ya da yanıldığını-kandırıldığını itiraf eder.
Önce yanıldığımızı itiraftan başlayalım.
Daha önce LOZAN BAĞIMSIZLIK ANLAŞMASI ve MONTRÖ BOĞAZLAR SÖZLEŞMESİ’ni eleştirenler;RUSYA-UKRAYNA savaşı sırasında ve YUNANİSTAN ile kapışır iken (EGE ADALARIMIZ hususunda )her ikisini de ANLADILAR-ANLATTILAR!
ANLAŞMA KOŞULLARINA UYACAKLARINI ve DIŞ İLGİLİ ÜLKELERİN DE UYMASINI ve GEREKİRSE BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE GİDECEKLERİNİ BİLDİRDİLER!
28 Şub 2022 tarihinde DIŞ İŞLERİ SAYIN BAKANI ;”Bu durumda da tabii biz tarafların birisi hangisi olursa Rusya da olabilir, Ukrayna da burada biz bu durumda Montrö Antlaşması'nı uygularız...”dedi.
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20 Temmuz 1936 tarihinde
Montreaux Boğazlar Sözleşmesi taraf ülkelerce imzalandı.
KUTLU OLSUN-HATIRLANSIN!
20 Temmuz 1936'da boğazlar üzerindeki kısıtlamaların tamamen kaldırılması ve boğazlar bölgesinin güvenliğinin Türkiye Cumhuriyetine verilmesi içeriği ile Montrö şehrinde imzalanır sözleşme;bu nedenle imzalandığı şehrin adını alır.
Bu sözleşme 1923 yılı 24 Temmuzunda imzalanan Lozan Antlaşmasının devamıdır aynı zamanda ...
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Günümüzde yaşadığımız olağanüstü koşullarda biz Türk Milleti olarak:
1923'te kurulan,hukuk devleti,hukuk üstünlüğü,
temel hak ve özgürlüklerin her şeyin üzerinde olduğu ilkesini benimsemiş;
laik-sosyal hukuk devletinin esas alındığı
“Cumhuriyet yönetim biçiminde” yaşayacağımıza;
inancımız-isteğimiz-azmimiz tamdır.
Yolumuz her daim ATATÜRK’ÜN ışıklı yolu;
Bizi koruyacak olan da her zaman olduğu gibi yine YÜCE ALLAHTIR!
Tabii aklımızı kullanmak şartı ile…
MONTRÖ ANLAŞMASI 20 TEMMUZ 1936 yılında imzalandı;KUTLU OLSUN-HATIRLANSIN!