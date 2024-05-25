U15 Gelişim Liginde şampiyonluğu finalde normal süresi 1-1 berabere biten karşılaşma sonrası Bitexen Antalyasporu penaltılarla 8-7 mağlup eden Besiktaş kazandı.

Siyah-beyazlılar müsabakaya; Çağlar Yeşil, Arda Mersin, Emirhan Çolak, Eren Taşkıran, Kerem Biçer, Ayaz Haktan Gülsüm, Ulaş İmay Gürbüz, Güneş Nefes Özdemir, Yunus Eymen Eğri, Haluk Efe Yorulmaz ve Hasan Mert Tuncel ilk on biriyle başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz, ikinci yarısı ise 1-1 eşitlikle tamamlandı. Normal süredeki golü Efe Çakır kaydetti.

Seri penaltı atışlarında rakibine 7-6, toplamda ise 8-7 üstünlük sağlayan Beşiktaş Artaş U-15 Takımı, U-15 Gelişim Ligi’nde şampiyon oldu.

Antalya Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi’nde oynanan final maçını; Futbol Altyapı, Kadın Futbol ve Espor’dan Sorumlu Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyemiz Fırat Fidan, Futbol Akademisi Gençlik Gelişim Teknik Sorumlumuz Mehmet Ekşi, Gençlik Geliştirme Teknik Sorumlu Yardımcımız Yasin Sülün ile Kadın Futbol Takımları İdari Direktörümüz Hasan Sarıgül de takip etti.

VAR sisteminin uygulandığı müsabakaların ardından şampiyon Beşiktaş'a kupasını siyah beyazlı kulübün gençlik gelişim teknik sorumlusu Mehmet Ekşi ile TFF Gelişim Ligleri Müdür Yardımcısı Faruk Güney verdi. İkinci Bitexen Antalyaspor'a kupasını kulübün altyapı koordinatörü Ferda Ramanlı ile U15 Milli Takımı Teknik Direktörü Selçuk Erdoğan takdim ettiler. Üçüncü Tümosan Konyaspor kupasını kulübün akademi koordinatörü Taner Ay ve U14 Milli Takım Teknik Direktörü Volkan Arslan'dan aldı.