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U19 Milli Takım'nın UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

U19 Millî Takımı, UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri hazırlıklarını 7 Temmuz 2024 tarihine kadar Riva'da sürdürecek. Ardından karşılaşmaların oynanacağı Kuzey İrlanda 'ya gidecek ve çalışmalarına Belfast'ta devam edecek.

Aday kadroya davet edilen oyuncular, 29 Haziran 2024 Cumartesi günü saat 18.00'de TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

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